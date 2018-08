Így terelték vissza az óceánba a 18 méteres bálnát

Tizennyolc méteres barázdásbálna sodródott a partra a mexikói Contoy szigetnél, a helyieknek sikerült a hatalmas állatot visszasegíteni a nyílt vízre. A terület északra fekszik a turisták körében közkedvelt Cancuntól.

More than 40 rescuers in the Gulf of #Mexico, near the eastern island of #IslaContoy, successfully tow a beached fin #whale out to #sea.#Sharjah24 pic.twitter.com/8y7CeD7MA5