Érmet nyert az isteni Lollo unoka-unokahúga – az olimpia 1. versenynapja

Hat aranyérmet osztottak a 2022-es téli olimpia első versenynapján. Ezek közül egy – a rövidpályás gyorskorcsolya vegyes váltójában – jutott a házigazda kínaiaknak, a további ötöt pedig európaiak nyerték.

Az első két arany a norvégoké lett. Női sífutásban (női 7,5+7,5 km tömegrajtos verseny), az úgynevezett siathlonban a nagy esélyes Therese Johaug győzött. Az első egyéni olimpiai aranyát nyerte, de már 2010-ben, Vancouverben is nyert csapattal. 2018-ban hiányzott doppingeltiltása miatt az olimpiáról.

„Először már annak is örültem, hogy itt lehetek, mert nagyon sok a koronavírusos a csapatunkban. Most, hogy nyertem, még nagyobb a boldogság. Több ezer órát edzettem, távol az otthonomtól.” Kitért arra is, hogy 2016-ban egy ajakkrém miatt produkált pozitív doppingmintát. A norvég csapat orvosa lemondott akkor az ügye miatt.

Elképesztő versenyt hozott sílövészetben a vegyes váltó. A norvégok óriási favoritként indultak, de a szokottnál gyengébben lőttek, ezért a verseny közben gyakran változott a vezetés. Az olaszok, a franciák, az amerikaiak és a svédek is vezettek. Az utolsó embereknél pedig az oroszok, de az utolsó lövések után szinte egyszerre vágott a futórésznek az orosz, a francia és a norvég váltó. Végül az első három két másodpercen belül zuhant a célba, norvég, francia, orosz sorrendben.

Női gyorskorcsolyában, 3000 méteren, Irene Schouten volt a legnagyobb favorit, s ő is nyert. A második helyre a Gina Lollobrigida (az isteni Lollo) családjába tartozó unoka-unokahúg, Francesca Lollobrigida került, harmadik a kanadai Isabelle Weidemann.

Síakrobatikában, a férfi mogulban a kanadai Mikael Kingsbury nem tudta megvédeni az elsőségét, a selejtezőben és a döntőben is kikapott a 21 éves svéd Walter Wallbergtől. Utóbbi az elmúlt 58 év legfiatalabb svéd egyéni olimpiai bajnoka a téli sportágakban, s általában is csak egy ifjabb volt nála, az 1964-ben Innsbruckban győztes gyorskorcsolyázó, Jonny Nilsson.

Női normál sáncon, síugrásban született a versenynap legnagyobb meglepetése, a szlovén hölgyek elvitték az aranyat és a bronzot is. A bajnok Ursa Bogataj és a bronzérmes Nika Kriznar között a német Katharina Althaus végzett.

A magyar szempontból legérdekesebb számot, a rövidpályás gyorskorcsolyázók vegyes váltóját a kínaiak nyerték, ez a téli olimpiák történetében a 14. elsőségük. Ebből tizenegyet „short trackben” szereztek. A második helyezett olaszok egyik tagja, Arianna Fontana az első rövid pályás gyorskorcsolyázó, aki öt különböző téli olimpián is érmet szerzett.

A magyar váltó (Kónya Zsófia, Jászapáti Petra, Liu Shaolin Sándor, valamint a negyeddöntőben Krueger John-Henry, az elődöntőben és az A-döntőben Liu Shaoang) az első két futását megnyerte, a harmadikban – miután Kónya Zsófiát hátulról elgáncsolta kanadai ellenfele – negyedik lett. Ám miután a versenybíró aztán kizárta a szabálytalankodó csapatot, a magyarok bronzérmet vehetnek majd át a vasárnapi eredményhirdetésen.

A napnak akadt még egy magyar indulója, Kozuback Kamilla. A fiatal versenyzőnő egy visszalépés miatt indulhatott a hódeszkások slopestyle számában. Két visszalépőt megelőzve 28. helyezett lett, nem jutott a tizenkettes döntőbe.

