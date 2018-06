Maradona kórházba került a nagy ünneplés után

Az 1986-os világbajnok csapat sztárja, későbbi szövetségi kapitány a díszpáholyból nézte végig az argentinok sorsdöntő találkozóját, ahogy a korábbiakat is. A meccs közben többször mutatták Maradonát, így láthattuk, amikor örül, amikor bosszús és azt is, amikor magából kikelve ünnepel a győztes gól után – középső ujját felmutatva fejezte ki véleményét az előtte ülők felé.

Diego Maradona needed some assistance leaving the stadium after Argentina's win (via @SteveSpoiler) pic.twitter.com/Mt80bLizhD