Elhunyt a legendás Jerry West

Az 1960-ban olimpiai bajnok West - akiről az NBA-emblémáján szereplő alakot mintázták - helyi idő szerint szerda reggel halt meg Los Angelesben. Játékosként 1960 és 1974 között, edzőként pedig 1976 és 1979 között állt a Los Angeles Lakers alkalmazásában. 1972-ben bajnok volt és az All Star-gála legértékesebb játékosának választották, az 1969-es döntőben - vesztes félként - is MVP volt, ezen kívül 14-szer szerepelt All Star-mérkőzésen. Később dolgozott a Memphis Grizzlies, a Golden State Warriors és a Los Angeles Clippers vezetőségében is. Vezetőként nyolcszoros NBA-bajnok.

A Hírességek Csarnokába NBA-játékosként 1980-ban választották be. A római olimpián aranyérmes csapat tagjait 2010-ben, a siker ötvenedik évfordulóján tüntették ki a Hall of Fame-tagsággal, majd később mint csapatvezető is bekerült a sportági szentélybe.

A legendás Los Angeles Lakers-játékos és -vezető inspirálta az NBA logójában a kosárlabdázó alak sziluettjét - emlékeztet összeállításában a CNN.

Az egykori játékos, Jerry West sziluettjét mintázó kosárlabda gödröcskés NBA-logójának részletes fotója a Toronto Raptors Dallas Mavericks elleni NBA-mérkőzése előtt a Scotiabank Arenában 2018. október 26-án a kanadai Torontóban. (Tom Szczerbowski/Getty Images)

A közösségi oldalakon az NBA sztárjai emlékeztek rá megható sorokkal, történetekkel és korábbi interjúkkal.

It’s because of Jerry West that there was even “Showtime” It’s because of you that I am who I am today. You believed in me when no one else did and for that I’m forever grateful. You will always be my “Basketball Dad”. I love you Logo my heart is broken. You will be missed pic.twitter.com/Gv1y3wfB5G — Byron Scott (@official_bscott) June 12, 2024

I met Jerry West for the first time in 1979 at the Forum where he introduced me to Bill Sharman, Chick Hearn, and then Laker owner Jack Kent Cooke. My father, agent and I negotiated over lunch then Jerry took me to the locker room to show me my Lakers jersey. I started to cry and… pic.twitter.com/o9xMDu50Wv — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 12, 2024

In one of his last public appearances, Jerry West shared how important the influence of black men in his life in an emotional revelation is such a class act and a privilege to witness,Jerry West is an example of a true humble human being we all should aspire for. RIP pic.twitter.com/02O15M73CA — BaseballHistoryNut (@nut_history) June 12, 2024

(A nyitóképen: Jerry West a Los Angeles Clippers és a Houston Rockets kosárlabda-mérkőzésén a Staples Centerben 2018. október 21-én az Egyesült Államokban, Los Angelesben.)