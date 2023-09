Szabados Gábor: Szoboszlai már marketingszempontból is kiváló befektetés

Berobbantak az angol labdarúgó-bajnokságba igazolt magyar válogatott játékosok: a szurkolók szavazatai alapján Szoboszlai Dominik a Liverpoolnál, Kerkez Milos pedig a Bournemouth együttesénél lett augusztus legjobb játékosa.

Szabados Gábor sportközgazdász szerint csak az a meglepetés, hogy Szoboszlai Dominik már rögtön az angol bajnokság elején ilyen jól teljesít. Mint fogalmazott, az várható volt, hogy meg tudja állni a helyét a Premier League-ben, még egy ilyen csapatban is, hiszen az eddigi teljesítménye erre feljogosította, de nagyon sokan vannak, akiknek jóval nehezebben, lassabban megy a beilleszkedés az angol futballba.

"Szoboszlainak ez nem okozott gondot, minden eddigi mérkőzését végigjátszotta, és az, hogy a hónap legjobbjának választották, nagyon pozitív visszajelzés. Nyilván egy új játékos jobban fel tudja hívni magára a figyelmet" – mondta Szabados Gábor. Szerinte igaz ez Kerkez Milosra is, akinek annyiban egy kicsit könnyebb dolga van, hogy nem egy élcsapatba került, ahol egészen más a beilleszkedés és a kitűnési lehetőség is. A válogatott védőnél azt is érdemes kiemelni szerinte, hogy még Szoboszlainál is fiatalabb, és nem egy topligából érkezett, hanem a holland bajnokságból, így akár lassabb is lehetett volna az alkalmazkodása, de ő is azonnal beilleszkedett.

Szoboszlai Dominik kapcsán még korai lenne a 70 millió euró körüli vételár megtérüléséről beszélni – véli a sportközgazdász, de jelezte, a Liverpool ezt hosszú távú befektetésnek tekinti. A magas árát az is indokolta, hogy a magyar középpályás még nagyon fiatal, sok lehetőség van benne, amit éveken át ki tud használni a klubja. "A 70 millió euró az annak is szól, hogy hány évet tudnak még kihozni az ő pályafutásából, mennyi hasznot tud még hajtani a Liverpoolnak. Most még nem lehet megítélni egzakt módon, hogy jó vétel volt-e, de ez a kezdet több mint biztató" – mondta Szabados Gábor.

A május 29. és szeptember 10. közötti időszakban a magyar válogatott csapatkapitányának 8-as számú dressze volt a legkelendőbb a liverpooli mezek között, de a szakértő úgy véli, ennek sincs üzletileg nagy jelentősége, mert a mezeladásból csak a bevétel töredéke jut el a klubhoz, a többi a sportszergyártót illeti.

"Az viszont, hogy Szoboszlainak így fogynak a mezei, egyértelmű pozitív jelzés arra, hogy ő nemcsak sportszakmailag, hanem marketingszempontból is egy jó alany. Nagyon erős visszajelzés arra, hogy milyen marketingértéke lehet, még úgy is, hogy egyébként nem egy olyan futballnemzetből érkezik, amelyik a legjobbak közé tartozik jelenleg a világon" – mondta Szabados Gábor.