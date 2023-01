Hivatalos: Szalai Ádám távozik a Baseltől

„Az FC Basel és Szalai Ádám megegyezett a szerződése kölcsönös megegyezéssel történő felbontásában. Köszönjük Ádámnak az FC Baselben nyújtott teljesítményét és a legjobbakat kívánjuk neki a jövőre” – írta a klub közleménye.

FC Basel and Ádám Szalai have agreed to the mutual termination of his contract. We thank Ádám for his contributions in ?? and wish him the best for the future.#FCBasel1893 #MirSinBasel pic.twitter.com/Ft5hRfJGPB — FC Basel 1893 ?? (@FC_Basel_en) January 29, 2023