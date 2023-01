Mikler Roland: visszavonultam volna...

Mikler Roland visszavonult volna a magyar férfi kézilabda-válogatottban való szerepléstől, ha a csapat nem jut negyeddöntőbe a világbajnokságon, és nem harcolja ki az olimpiai selejtezős részvételt.

"Ezzel eldőlt, hogy nem az utolsó válogatott mérkőzésem volt a mai, mert sok minden eldőlt volna, ha nem folytathatnánk ezt a világversenyt" - nyilatkozta a csapatkapitány vasárnap este az M4 Sporton.

A középdöntő utolsó fordulójában a magyarok 42-30-ra verték a Zöld-foki Köztársaságot, este pedig az Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes és társházigazda Svédország 32-30-ra nyert Portugália ellen, ezzel eldőlt, hogy a magyar együttes a csoport második helyéről továbbjutott a negyeddöntőbe, illetve részt vehet jövő márciusban az olimpiai selejtezőtornán.

"Köszönöm a csapatnak és köszönöm a svédeknek, hogy ekkorát mentek ma. Megyünk tovább és megyünk afelé, amit szerettünk volna elérni.

Mit veszíthetünk?! Nekimegyünk annak, aki jön, és az utolsó leheletünkig mindent kiadunk magunkból.

Hogy ez mire lesz elég, majd kiderül. Remélem, sok mindenre!" - mondta Mikler.

Az hétfő este dől el, hogy a magyarok a szerdai, stockholmi negyeddöntőben a címvédő Dániával vagy Egyiptommal találkoznak.

"Roli nélkül nem válogatott a válogatott! Kiizzadtuk, kiszurkoltunk a svédek győzelmét, nagyon boldog vagyok, hogy megyünk tovább. Nem titkolt célunk az olimpiai részvétel, de ne szaladjunk előre!" - mondta Bodó Richárd.

Bánhidi Bence úgy vélekedett, a portugálok jól játszottak, de a svédek a végére bedarálták őket.

"Még most is feláll a szőr a kezemen és a hátamon, mert végigizgultuk ezt a nagyon nehéz hatvan percet. Amiért jöttünk, azt megcsináltuk, és a svédek is besegítettek nekünk. Innentől új célokat kell megfogalmaznunk, de örömjáték következik számukra" - magyarázta a beálló.

A bajnoki címvédő Szeged játékosa elmondta, hétfőn délelőtt vonattal utaznak Göteborgból a csaknem 500 kilométerre lévő fővárosba.

Nyitókép: Kovács Tamás