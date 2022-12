Szujó Zoltán forradalmi változásokat tervez a magyar autósportban

Jó hangulatot szeretne teremteni az autósportban Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségnek új elnöke. Emellett a szakmaiságot is magasabb szintre kívánja emelni, hiszen ha a csapatával nem gondolná, hogy ezt jobban lehetne csinálni, akkor nem is vállalta volna feladatot.

A legfontosabb feladatának azoknak a platformoknak, fórumoknak a visszaépítését/létrehozását tekinti az autós sportéleten belül, ahol valós szakmai párbeszédek alakulhat ki. Konkrét példaként a sporttanács felélesztését említette, amit a korábbi elnökség teljesen meg akart szüntetni. Mint mondta, ennek a sportnak kiemelt része a technika, amit működtetni, szervizelni és üzemeltetni kell. „Azon fogunk dolgozni, hogy a sporttanácsban tényleg olyan szakemberek dolgozzanak, akik ezt a technikai hátteret pontosan értik, és ezzel tudják segíteni a versenyzőket” – tette hozzá.

Szujó Zoltán azt vallja, minden sportági szakszövetségnek „kutya kötelessége” a tömegbázist szélesíteni. Mint mondta, az autósportban számos amatőr versenyző van, aki hobbiként tekint a sportágra, és nincs is lehetősége – és kellő anyagi forrása – arra, hogy drága versenyautót, komoly felszerelést béreljen, vásároljon és üzemeltessen. Az új elnök szerint a nagy kérdés, hogy aki egy viszonylag egyszerűbb felszereltségű autóval mégis szeretné magát kipróbálni, hogyan tudja úgy megtenni, hogy ő is biztonságban van, de a pálya mellett álló sportbíró és természetesen a közönség is, hiszen mindig benne van a pakliban a baleset esélye. „Ez egy nagyon érdekes egyensúlyozási folyamat, ezt kell a legjobban kidolgozunk” – magyarázta.

Azzal kapcsolatban, hogyan lehetne több nézőt bevonzani a versenyekre, az elnök kiemelte: ki kell őket szolgálni, terméket és szolgáltatást kell adni egy-egy versenyen. Szerinte ez nem az MNASZ feladata, de a promóteri személetet behozva a rendszerbe,

fizikai, tárgyi és technikai segítséget szeretnének kínálni a versenyszervezőknek, hogy magas minőségben szolgálhassák ki a közönséget.

Szujó Zoltán reméli, ezáltal sikerül elérni azt is, hogy például egy raliversenyen a jól kialakított nézői zónákra egyfajta szolgáltatásként is lehet majd tekinteni. „Tegyünk oda mosdókat, de legalább mobilvécéket, állítsunk fel sátrakat, ahol a néző vásárolhat egy pólót és megihat valami frissítőt, hogy jól érezze magát” – magyarázta az új elnök. Manapság ezernyi dologgal elüthetik az idejüket az emberek, és ez szerinte a versenypályákon is meglátszik, mert a nézettség rohamos csökken.

Szujó Zoltán óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségében Gyulay Zsolt is szerepet vállalt, aki nemcsak a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, hanem a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is egyben. Az új elnök nagyon fontosnak nevezte, hogy a magyar autósport ikonukus helyszínével nyugodt, alkotó viszonyt alakítsanak ki, és erre törekedni is fognak.

