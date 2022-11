A spanyolok megint jobbak voltak a magyaroknál

Egy elrontott támadással, de emberhátrányban egy jó védekezéssel kezdett a magyar válogatott, amely megúszásból, akárcsak egy nappal korábban az ausztrálok ellen, Parkes Rebecca révén megszerezte a vezetést. A spanyolok második fórjukat kihasználva egalizáltak, de Keszthelyi-Nagy Rita a túloldalon ötméterest harcolt ki, a büntető azonban kimaradt. A rivális Anna Espar remek egyéni megmozdulását követően került először előnybe, majd egy kapáslövéssel 3-1-re elhúzott. Fél perccel a negyed vége előtt talált be újra a magyar csapat, Keszthelyi-Nagy villámgyorsan váltott gólra egy emberelőnyt.

A második játékrész elején újra a spanyolok voltak eredményesek, majd pillanatok alatt kihasználtak egy fórt és a mérkőzés során először hárommal elléptek. A magyarok kissé tanácstalanokká váltak, a spanyolok újra betaláltak, Bíró Attila pedig időt kért. A szakembernek némiképp sikerült rendeznie a sorokat, egy jó védekezés után pedig az ausztrálok elleni összecsapást kihagyó Faragó Kamilla zárta le a gólcsendet. A spanyolok némi szerencsével állították vissza a különbséget, Espar lövése egy blokkoló kézen változtatott irányt. A rivális sorra kapta a fórokat, Beatriz Ortiz pedig két ilyen gólt is szerzett, a túloldalon Faragó kozmetikázott.

A nagyszünetben 9-4-re vezettek a spanyolok.

A harmadik negyed elején Faragó harmadik góljával gyorsan zárkózott a magyar csapat, de a spanyolok akcióból mindössze 10 másodperccel később már válaszoltak is. A magyarok Pőcze Panna révén találtak be újra, de Elena Ruiz bombagóljával ismét jött a spanyol válasz. A 18 éves tehetség egy perc múlva újra betalált, így "megduplázódott" a különbség. Máté Zsuzsanna egy remek centermegoldással iratkozott fel a gólszerzők közé, a túloldalon viszont Magyari Alda nem tudta hárítani a rövidre érkező lövést.

A gyakorlatilag tét nélküli zárónegyedben közel négy és fél percet kellett várni az első gólra, ekkor Garda Krisztina talált be, majd Máté pattintott gyönyörűen a spanyol kapus feje fölött a hálóba, mellettük a 16 esztendős Hajdú Kata kétszer is megvillant. A negyed végén még a spanyolok is betaláltak, majd 0.3 másodperccel a vége előtt félpályán túlról kapott gólt Magyari Alda, így alakult ki a 15-11-es végeredmény.

A magyar csapat gólszerzői: Faragó 3, Máté, Hajdú 2-2, Parkes, Keszthelyi, Pőcze, Garda 1-1

Bíró Attila olimpiai bronzérmes, világbajnoki második együttese pénteken Új-Zéland ellen zárja a csoportkört.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor