"Vedd vissza Ronaldót!" - Frappáns reakció a Real elnökétől - videó

Ami biztos, az ötszörös aranylabdás támadó nem igazán érzi jól magát a Manchester Unitednél: Cristiano Ronaldo úgy véli, nem szerves része az új edző, Erik ten Hag terveinek, ezért a hírek szerint szívesen távozna a klubtól – ahová csak nagy nehezen, családi okokra hivatkozva késve érkezett vissza a nyári pihenőről.

Egy Real Madrid-szurkoló szívesen segítene neki a klubváltásban, így személyesen dobta be a magát a habfehérek elnökénél, Florentino Péreznél, aki láthatóan humoránál volt – írja az M4sport.hu.

Florentino Perez keeps it real ?



(via santiiagomaldonaado/IG) pic.twitter.com/NN3HICOwjN — ESPN FC (@ESPNFC) August 11, 2022