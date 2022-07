Szerdán jelentik be az új pólókapitányt, de már van egy biztos tipp

A Magyar Vízilabda Szövetség szerdán sajtótájékoztatót tart a férfiválogatott szövetségi kapitányi posztjával kapcsolatban – közölte az MVLSZ. Az Index már azt is tudni véli, hogy ki lesz a világbajnoki hetedik helyezés miatt a szövetségi kapitányi posztról közös megegyezéssel távozó Märcz Tamás utódja.

Legutóbb 1988-ban volt példa arra, hogy a magyar pólóválogatott kispadján olyan szövetségi kapitány üljön, aki ezzel párhuzamosan egy klubcsapat felkészülését is irányítja. Most ismét megtörténhet valami hasonló: Märcz Tamás helyére, ugyanis a Ferencváros sikeredzőjét, Varga Zsoltot nevezhetik ki, miközben legalább egy évig az ob I címvédőjénél is marad.

Az idő kifejezetten szorít: augusztus 27-én már kezdődik is a következő nagy világesemény, az Európa-bajnokság Splitben. Az eredeti tervek szerint a válogatott bő kerete július utolsó hetében utazott volna edzőtáborba, de a kapitány személye körül kialakult kérdések az edzőtábor időpontjára is hatással voltak, így a válogatott tagjai egy héttel később, augusztus elején találkoznak csak először.

A portál információi szerint azért is húzódott heteken át Märcz Tamásék meghallgatása, mert az elnökség minél konkrétabb tervvel szeretett volna előállni a kapitánycsere esetére. Ez pedig csak erre a hétre született meg: idehaza több mint harminc éve nem látott megoldással Varga Zsolt lesz az új szövetségi kapitány. Úgy ülhet le a nemzeti csapat kispadjára, hogy jövő nyárig az FTC szakvezetője is marad.

Varga Zsolt Märcz Tamáshoz hasonlóan egyszeres olimpiai bajnok, a 2000-ben, Sydney-ben aranyérmet nyert csapat tagja volt. Játékosként a KSI-ben szerzett magának nevet, később az Újpest és a BVSC színeiben is pólózott, majd horvát és olasz légióséveket követően 2012-ben az FTC-ben fejezte be a karrierjét.

Edzői karrierjét is a zöld-fehérek utánpótlásában kezdte, 2013 óta pedig a felnőttcsapat szakvezetője. Az elmúlt években minden jelentős trófeát bezsebelt a népligetiekkel: volt magyar bajnok, kupagyőztes, és a 2018–2019-es idényben a Bajnokok Ligája serlegét is elhódította.

Nyitókép: Bugány János