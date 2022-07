Rasovszky Kristófot lehajrázták, mégis ő lett az országos bajnok

A címvédő Rasovszky Kristóf és Olasz Anna győzött a szegedi Maty-éren rendezett nyíltvizi úszó országos bajnokságon vasárnap.

A férfiaknál indult az ausztrálok Magyarországon készülő két legjobbja, közülük Nicholas Sloman a magyar olimpiai ezüstérmessel és klubtársával, a junior mezőnybe nevezett Betlehem Dáviddal együtt rontott a célba. A kőkemény hajrában ezúttal a legfiatalabbnak, Betlehemnek jött ki a legjobban a beütés, egyszersmind visszavágott Slomannek és klubtársának is, akik az utolsó métereken megelőzték egy hete Párizsban.

A szabályok értelmében Betlehem a juniorok aranyérmét vehette át, a felnőtt bajnoki cím Rasovszky Kristófot illette.

Mögötte klubtársa, Kalmár Ákos lett ezüstérmes, míg a levezetésképp még benevező, ám már a civil életére készülő Huszti Dávid mindenkit meglepve elhalászta a bronzérmet a 25 kilométeren vb-bronzérmes Gálicz Péter elől.

Hasonlóan nagy csatát hozott a nők viadala is. Három korosztályos versenyző haladt a cél felé a leggyorsabban, közülük az idén már nemzetközi nyílvízi kupát is nyerő Szimcsák Mira ütött be elsőként. Néhány méterrel mögöttük óriási csata dúlt a felnőtt elsőségért a vb-ezüstérmes váltó két hölgytagja, Olasz Anna és Rohács Réka között, végül a célfotó döntött Olasz javára.

férfiak: Rasovszky Kristóf (Balatoni ÚK) 1:52:27.2 óra

nők: Olasz Anna (Szegedi ÚE) 2:02:48.6 óra

Nyitóképünkön az ezüstérmes Rasovszky Kristóf és Olasz Anna úszó a férfi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyének eredményhirdetése előtt a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián az Odaiba Kikötőparkban 2021. augusztus 5-én. Olasz Anna előző nap negyedik lett a női nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyén.



Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt