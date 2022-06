Az erős szél miatt új időpontban lesz a Balaton-átevezés

Fonyód önkormányzata közleményben tudatta, hogy a XI. Balaton-átevezést Fonyód és Badacsony között június 25. helyett az előre kijelölt esőnapon, június 26-án, vasárnap tartják meg – írja a hirbalaton.hu. A helyszín változatlanul a fonyódi kutyás fürdetőhely partszakasza.

A hagyományos Badacsony-Fonyód távon kívül lesz egy maratoni útvonal is, amely Balatonfenyvest is érinti. Bővült a kategóriák száma: kajak, kenu, sárkányhajó, SUP és más evezős csónak kategóriában külön is indulhatnak nők és férfiak. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen lehet még nevezni. A maratoni távra 10 órától, a hagyományos Fonyód-Badacsony-Fonyód 9 kilométeres távra 11 órától lehet startolni.

Nyitókép: MTI/Varga György