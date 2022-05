Megszólaltak a „hokibotrányban” érintett székelyföldi válogatottak

Ahogyan arról az Infostart is beszámolt, óriási botrány kerekedett, sőt, koalíciós vitát is kiváltott Romániában, hogy a ljubljanai divízió I/A jégkorong világbajnokságon a magyar és a román válogatott vasárnapi mérkőzése után a román válogatott székelyföldi tagjai a magyar válogatott tagjaival és a magyar szurkolókkal együtt elénekelték a székely himnuszt.

Alexandru Halauca, a Román Jégkorong-szövetség elnöke bejelentette, hogy sürgősen összehívja a szervezet ügyvezető testületét, hogy vizsgálja meg a himnuszról készült felvételeket. Az Agerpres román hírügynökség szerint csütörtökön lesz az ülés a hokiszövetségben, az elnök elmondta, hogy – az egyébként székely származású – Novák Károly Eduárd sportminiszter álláspontját is kikérik az ügyben.

A ljubljanai vébén három román, 13 székelyföldi és hat honosított jégkorongozó képviselte Romániát. Az érintett játékosok többsége, akik hozzájárultak a 2019-es feljutáshoz, illetve azok, akik most is szerepeltek a vébén, közösen nyilatkoztak hosszasan a Székelysport.ro portálunknak. Mivel

többen fenyegetéseket kaptak

a közösségi oldalukon, ezért kérésükre a lap nem nevesítette a megszólalókat.

A többi között elmondták, hogy minden mérkőzés végén szabály elénekelni annak a csapatnak a himnuszát, amelyik nyert, és ezen mindkét együttes kötelezőn a jégen kell maradjon. Most elénekelték a magyart, majd a közönség elkezdte a székely himnuszt.

„A magyar csapat feléjük fordult, mi is a közönség felé fordultunk. Ott maradt a mi csapatunkból a román, az ukrán, az orosz és a szlovák csapattársunk is, a magyaroktól pedig a kanadai és a finn is. Tiszteletből. Ez nem volt provokáció. Egyébként mind a négy meccsünk után a szurkolók elénekelték a székely himnuszt. A mostani hisztéria csak azért történt, hogy feszültséget keltsenek, eltereljék a figyelmet a sportág valós problémáiról. Arról nem írtak, hogy milyen eredményeket értünk el, hogy mi történik Ljubljanában, arról, hogy sok év után újból a második vonalban szerepelhettünk. Egy román tévé sem közvetítette a meccseket, a legfontosabb információ erről a vébéről a román sajtónak az volt, hogy mi végighallgattuk a székely himnuszt. De ez az információjuk is téves, mert nem a meccs előtt, hanem a meccs után hangzott el a székely himnusz” – nyilatkozták a játékosok, aki szerint

román csapattársaik nem is sérelmezték a dolgot, és az öltözőben sem volt téma a székely himnusz.

A megszólalók arra gyanakszanak, hogy a cirkuszt mesterségesen gerjeszti valaki. Elképzelhetőnek tartják, hogy a román hokiszövetségben közelgő választás áll az ügy hátterében.

A nyilatkozatban mások mellett szó esik a román csapat 2019-es, második vonalba való feljutása körüli viszontagságokról, valamint a szövetség körüli gondokról. „Nem értékeltek akkor sem, most sem” – fogalmaztak azt is megjegyezve, hogy „a romániai hoki a három Erste ligás csapat nélkül halott”, és nélkülük a feljutás sem sikerült volna. „Fejlődtünk, de nem azért, mert a szakszövetség valami munkát fektetett volna bele.”

A hokisok a fentieken túl beszéltek még a „káoszos” bajnokságról, de arról is, hogy milyen nagy szerencséjük volt Lajos Attilával, a brassói felszerelés-menedzserrel, aki a brassói csapat felszerelésével segített ki őket, hogy legyenek legalább egyforma sisakjaink Ljubljanában, ami csak a jéghegy csúcsa.

Nyitókép: MJSZ/Vörös Dávid