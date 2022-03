Karakterpróbára készül Märcz Tamás

A találkozóra azért kerülhet sor, mert a csoport harmadik tagja, a román csapat visszalépett a sorozattól, így a magyar és a montenegrói szövetség abban állapodott meg, hogy a január 18-i összesapás után a két válogatott újra megmérkőzik.

Märcz Tamás olimpiai bronzérmes együttese Győrben 14-9-re diadalmaskodott, így jók az esélyei, hogy egy esetleges idegenbeli sikerrel kedvező pozícióból várja a várhatóan április végén Spanyolországban sorra kerülő végjátékot.

"A korábban lejátszott mérkőzés eredménye csalóka, a montenegrói válogatott jó, lendületes ellenfél, amely otthonában különösen veszélyes - fogalmazott Märcz Tamás. - Szeretném majd azt látni, hogy a nálunk vízbe ugró 13 játékos nagy intenzitással, taktikailag jól felépített, összeszedett játékkal rukkol ki.

Ellenfelünk otthonában igazi karakterpróba elé nézünk, de a cél a győzelem lesz természetesen"

- nyilatkozta a szövetségi kapitány, aki több rutinos játékosnak is pihenőt adott.

"A lehetőségeink az ismert okok miatt szűkösek, kevesebb a mérkőzés a világligában is, így valóban minden együtt töltött napot meg kell becsülni. Fontosnak tartom, hogy minden egyes válogatott edzés, mérkőzés után azt érezzük, a jövőre nézve épült valami. A montenegrói három nap is egyfajta miniteszt számunkra, bízom benne, több pozitív, fejlődést mutató jel is érkezik majd a játékosoktól. A fő feladat idén természetesen a hazai világbajnokság, illetve nyár végén a spliti Európa-bajnokság lesz" - tette hozzá a szakember.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Lévai Márton (Genesys OSC Újbuda), Vogel Soma (FTC-Telekom Waterpolo)



Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnoki Dózsa), Bedő Krisztián (A-Híd VasasPlaket), Burián Gergely (Genesys OSC Újbuda), Csacsovszky Erik (Genesys OSC Újbuda), Erdélyi Balázs (A-Híd VasasPlaket), Jansik Szilárd (FTC-Telekom Waterpolo), Konarik Ákos (Szolnoki Dózsa), Manhercz Krisztián (Genesys OSC Újbuda), Mezei Tamás (A-Híd VasasPlaket), Nagy Ádám (Szolnoki Dózsa), Német Toni (FTC-Telekom Waterpolo), Vadovics Viktor (A-Híd VasasPlaket), Vigvári Vendel (FTC-Telekom Waterpolo)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor