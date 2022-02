Elképesztő gigacsuka akadt a horogra

Kajos Róbert február 9-én – munkája végeztével – határozott úgy, hogy ellátogat a Galántai járásban található, Dunaszerdahelyhez közeli, Aquarea nevű kavicsbányatóhoz. A Győrtől mindössze egy órányi autóútra található, 27 hektáros víz 40 méter mély részekkel is rendelkezik, és nagyon sok a törés 7-8 méterre a parttól, amiket viszonylag könnyű meghorgászni. Emellett döntött a pecás is, cserkelve próbálva sügéreket fogni – olvasható a Pecaversum.hu oldalán.

Élménybeszámolója szerint csak pár óra horgászást tevezett, és akkor sem bánkódott volna, ha nem akad hal a horogra. Egy 220 centis, 7-32 grammos bottal pásztázta a töréseket. 0,11-as fonott zsinóron és fluorocarbon előkén egy cheburashka fejre rögzített, 9 centis gumihal volt a csali, amit a fenék közelében vontatott.

A kapás, ami következett, azonban nem egy sügér műve volt. A hatalmas erőtől a horgász nagyon meglepődött, és először arra gondolt, hogy harcsát akasztott, aztán hamar rájött, hogy mégsem – olvasható. „Éreztem, hogy vehemensen, de nem lefelé húzott, ahogy a harcsák szoktak, hanem ment befelé egyenesen, erősen. Amikor első alkalommal feljött, és megláttam, milyen hullámokat csinál, az valami leírhatatlan pillanat volt” – idézte föl a portálnak a horgász azt is hozzátéve, hogy onnantól kezdve már csak imádkozott, hogy valahogyan a partraj tudja segíteni.

A férfi azt is elárulta, hogy csak nagyon nehezen tudta megmeríteni, első próbálkozásra ki is csúszott belőle, és a szák is teljesen elgörbül. Mivel egyedül volt, fel sem merülhetett, hogy videót készítsen, örült, hogy egyáltalán néhány fénykép összejött. Kímélni akarta a halat, így csak a hosszát mérte, ami 130 centiméternek bizonyult.

Mint mondta, komoly horgászok, akik látták a halról készült képet és visszajeleztek neki, mind azt mondták, hogy 20 kiló körüli lehetett.

A Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (IGFA) világranglistáján a legnagyobb regisztrált csuka 25 kilós, de érkezett már ennél nagyobb halról is hír. A cseh Lukas Matejka 133 centis csukája 26,7 kilót nyomott, de azt a halat a nemzetközi szövetség nem hitelesítette. Az abszolút magyar rekordot a januárban gazdátlanná vált Gyékényesi-tóból jegyezték fel 1994-ben: Hársfalvi Gábor csukája 20,47 kiló és 118 centiméter volt.

Nyitókép: pecaverzum.hu