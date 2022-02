Oszkó Péter: a vizes-vb óriási lehetőség a fővárosi turizmusnak

A visszalépő Fukuoka helyett 2022 nyarán Magyarországon lesz a vizes-világbajnokság. A szervezőbizottságot Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke vezeti, a tagok közé pedig bekerült Oszkó Péter, a Bajnai-kormány pénzügyminisztere is.

"Mindig pragmatikus szemlélettel hozom a döntéseimet. Amit eddig megtudtam, hogy ez egy kedvező feltételekkel megtartható esemény, amely pont akkor lesz, amikor

a járványidőszak után talpra állni próbáló turizmus számára kifejezetten jól jöhet egy ilyen forgalom- és brandérték-növelő rendezvény,

amelynek ráadásul plusz beruházási igénye sincs, és csökkentett jogdíjak mellett lehet lebonyolítani" – mondta az Indexnek adott interjúban arról, hogy miért vállalta el a felkérést.

Mivel nem kötődik a vizes sportokhoz, ezért a pénzügyi szemléletet kell megjelenítenie a szervezőbizottságban, és nem érzi úgy, hogy ezzel a feladattal politikai szerepet is vállalna.

"Egy sportesemény szervezőbizottsági tagsága nem politikai szerep, az, hogy a lehető legjobban, a legjobb feltételekkel bonyolítsuk le a világbajnokságot,

szakmai, nem politikai kérdés.

Egy normális országban ezt nem kellene átszőnie a politikának, ellene vagyok annak, hogy minden döntést vagy véleményt a politikához igazítsunk" – mondta Oszkó Péter.

A vb várható költségeiről még nem tudott nyilatkozni, mert a szervezőbizottság alakulóülése jövő hétre várható, de

szeretné, ha a költségek és a bevételek egyensúlyban lennének.

Az esemény megszervezését megvalósítható feladatnak tartja, hiszen nincs beruházási igény, és 2017-ben vb-nek, később úszó és vízilabda Európa-bajnokságnak is otthont adott Budapest.

A pénzügyi szakember úgy látja, nem vállalnak túl nagy kockázatot az elérhető nyereséghez képest, sőt óriási lehetőséget jelent a világbajnokság, mert a járványidőszak egyik legnagyobb elszenvedője a fővárosi turizmus volt.

"A 2017-es rendezés hatásait ezért nehezebb is mérni, mert akkor egyébként is magas szinten volt a főváros turisztikai célú látogatottsága. Most azonban végképp nem mindegy, hogy hány híradásban és hányszor említik meg Budapest nevét. A 2022-es világbajnokság nagyságrendjében kisebb lesz, de gazdasági előnyeit tekintve legalább akkora súlyú" – mondta.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd