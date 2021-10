Carlo Ancelotti az El Clásico előtt cicákról és oroszlánokról beszélt

„Megnyertük a legutóbbi két mérkőzésünket, ami jó, de egy nagy mérkőzés áll előttünk is. Már nagyon várjuk. Remélem, telt ház, vagy majdnem telt ház lesz, fantasztikus hangulattal” – mondta a holland edző, akinek játékosként és edzőként is volt már korábban része a Real Madrid ellen bajnoki mérkőzést vívni.

Ő is kitért arra a különlegességre, hogy akár egy csapatnyi játékos is az első El Clásicóját játszhatja vasárnap délután, ugyanakkor az is tény, hogy egy korszak lezárult, másfél évtized után először rendeznek majd olyan mérkőzést a két csapat között, amelyen sem Lionel Messi, sem pedig Sergio Ramos nem válogatható. Mindketten korábbi klubjuk rekorderei az El Clásicón való szereplést tekintve.

A Barcelona kezdő tizenegye a veteránok és az újak elegye lesz,

a spanyol sajtó szerint Marc André ter Stegen előtt a Sergi Roberto, Gerard Piqué, Éric Garcia, Alejandro Balde négyes játszik majd. Sergio Busquets, illetve két oldalán Gavi és Frenkie de Jong lehet a három középpályás, Memphis Depay, illetve a két szélen Ansu Fati és Sergino Dest alkotja majd a támadószekciót.

A Real Madridban egyetlen olyan játékos, David Alaba szerepeltetése várható, aki tavasszal még nem volt a keret tagja. Thibaut Courtois, Nacho, Éder Militao, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Benzema, Rodrygo és Vinícius Júnior kezd majd még – vélhetően.

A Marca – alkalmasint az újkorszak hajnalát szimbolizálandó – Ansu Fati és Vinícius Júnior párharcát állítja a fókuszba. ők ketten határozhatják meg a következő évtizedet. Ansu Fati nemrégiben tért vissza közel egyéves kihagyása után, úgy tűnik, tökéletesen rendbe jött, 94 bajnoki percet játszott eddig, két gólt szerzett. A jövő héten, október utolsó napján még mindig csak a 19. születésnapját ünnepli.

Vinícius már a 22. évében jár, élete formájában futballozik.

A mostani La Liga-idényben nyolc mérkőzésen öt gólt szerzett, az előző két teljes idényében összesen hatig jutott.

Akad még egy ellenfélpár a meccsen: Memphis Depay, aki a Barcelonát négy góllal segítette az eddigi nyolc meccsén, valamint a spanyol élvonal góllövőlistáját vezető, Karim Benzema, aki egyelőre több gólnál jár (9), mint meccsnél (8) a La Ligában, a BL-t is idevéve pedig 11/11 a mérlege.

A Real Madrid a harmadik helyen áll a bajnoki táblázaton, de a listavezető Real Sociedaddal azonos számú vesztett ponttal. (A vasárnap este rangadója az Atlético Madrid és a Real Sociedad találkozója lesz, 21.00 órától.) A Barcelona a hetedik helyen áll, de csupán két ponttal a Real Madrid mögött, azaz, ha nyerni tud, előz.

A két csapat legutóbbi három El Clásicóját kivétel nélkül a Real Madrid nyerte,

Ronald Koeman vezetőedzőként még nem győzött ebben a párharcban. A Barcelona, a Camp Nouban 2018. október 28-án nyert legutóbb legnagyobb riválisával szemben.

Mindazonáltal Carlo Ancelotti egyáltalán nem becsüli le az elmúlt hetekben, hónapokban sokat kritizált Barcelonát: „Nem mehetsz úgy egy meccsre, hogy azt gondolod, cicákkal találkozol, amikor oroszlánok várnak rád.”

Nyitókép: MTI/EPA/Salvatore Di Nolfi