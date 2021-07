Vilnius után Prágán át vezet az FTC útja a Bajnokok Ligája-csoportkör felé

Az előző idényben csoportkörös magyar bajnokcsapat a második forduló első felvonásán kedden fogadja a litván Zalgiris Vilniust.

Az európai szövetség nyoni székházában tartott hétfői sorsoláson kiderült, a Ferencváros hazai pályán kezdené a következő párharcot is. A harmadik forduló első mérkőzéseit augusztus 3-4-én, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik. A főtábláért még egy további párharcot kellene nyerni, ezt augusztus 2-án sorsolják majd, a mérkőzéseket pedig augusztus 17–18-án és 24–25-én játsszák. Hogy a Fradinak is ott legyen a helye, ehhez először a Zalgiriszon kell kell túljutnia, majd az utóbbi években szintén az európai kupák főtábláján szereplő Slavián is.

Amennyiben Peter Stöger együttese bejut a harmadik fordulóba, biztos, hogy valamelyik nemzetközi kupa főtábláján játszhat majd.

Az UEFA közleménye szerint a BL-, az El- és az Ekl-selejtezőben sem lehetnek majd jelen a stadionokban vendégszurkolók.

Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló

Bajnoki ág

FERENCVÁROS (magyar)/Zalgiris Vilnius (litván)–Slavia Praha (cseh)

Kajrat Almati (kazah)/Crvena zvezda (szerb)–Alaskert (örmény)/Sheriff Tiraspol (moldovai)

Malmö FF (svéd)/HJK (finn)–Rangers FC (skót)

Dinamo Zagreb (horvát)/Omonia Nicosia (ciprusi)–Legia Warszawa (lengyel)/Flora Tallinn (észt)

Lincoln Red Imps (gibraltári)/CFR Cluj (Kolozsvár, romániai)–Slovan Bratislava (szlovák)/Young Boys (svájci)

Olympiakosz Pireusz (görög)/Neftci (azeri)–Mura (szlovén)/Ludogorec (bolgár)

Nem bajnoki ág

Szpartak Moszkva (orosz)–Benfica (portugál)

Genk (belga)–Sahtar Doneck (ukrán)

PSV (holland)/Galatasaray (török)–Celtic (skót)/Midtjylland (dán)

AS Monaco (francia)–Rapid Wien (osztrák)/Sparta Praha (cseh)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt