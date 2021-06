Magyar név és Magyarország is szerepel az Eb-rekordok könyvében

Az ötödik Európa-bajnokságára készülő Cristiano Ronaldo játszotta eddig a legtöbb mérkőzést, huszonegyet. Csúcsát tovább javíthatja az idei tornán. Mögötte Bastian Schweinsteiger a második (18), a legtöbb meccsel büszkélkedő kapus, Gianluigi Buffon pedig a harmadik (17). CR7-en kívül két másik portugál tartozik még az élmezőnybe az Euro 2020-ra benevezettek közül: Pepe és João Moutinho egyaránt 15 mérkőzésnél tart.

A gólszerzők listáját is Cristiano Ronaldo vezeti (9), holtversenyben a minden gólját az 1984-es tornán szerző Michel Platinivel. (A selejtezőknek is a portugál a csúcstartója 31 góllal, ebből következően az összesített lista élén is ő áll.) A portugálok hetese mind a négy Eb-n, amelyen játszott, szerzett gólt, ez is rekord.

A mostani tornára benevezettek közül Antoine Griezmann a második az örökrangsorban, hat góllal, mindegyiket a 2016-os tornán érte el. A legmagasabb gólszámmal eddig Michel Platini lett gólkirály (9), ami azért is különleges, mert nem huszonnégy, hanem nyolccsapatos tornán érte el, csak öt mérkőzésen játszva. Nevéhez fűződik a legtöbb mesterhármas is, 1984-ben két csoportmérkőzésen is három-három gólt ért el.

A legtöbb Európa-bajnokságon eddig a német válogatott szerepelt, természetesen beleértve a nyugatnémetek eredményeit is. Az 1968-as négyes döntőbe nem jutott el a Nationalelf, 1972 óta ellenben egyetlen tornáról sem hiányzott. Érdekes, hogy a szereplési lista második helye az orosz (szovjet) válogatotté, korábban legalább tíz Eb-re még a spanyolok jutottak el.

A német és a spanyol válogatott (3-3) a legtöbbszörös győztes, egyedül utóbbi tudta megvédeni elsőségét, mégpedig 2012-ben. Házigazdaként eddig három válogatott nyert, a spanyol (1964), az olasz (1968) és a francia (1984). Visszatérve a németekre: övék a legmagasabb mérkőzésszám (49), a legtöbb győzelem (26), a legtöbb döntős szereplés (6), s a legtöbb elődöntő (9) is. Rekorder az ezen a tornán búcsúzó szövetségi kapitányuk, Joachim Löw is, akinél több mérkőzésen (17) egyetlen edző sem dirigált, s akinél egyetlen edző sem nyert több Eb-meccset (11). Néhány nap múlva, negyedik Eb-jén szerepelve, a tornák számát tekintve is társrekorder lesz, beérve a svéd Lars Lagerbäcket.

A kapusok közül a legtöbb mérkőzése Gianluigi Buffonnak van (17), de a legtöbb gól nélküli mérkőzés Iker Casillasé (9), aki sem a 2008-as, sem pedig a 2012-es Eb egyenes kieséses szakaszában nem kapott gólt. A lengyel-ukrán közös rendezésű tornán 509 percen keresztül nem kapott gólt. Sok kapott gólhoz sok mérkőzés kell, de talán meglepő, hogy a legtöbb kapott gól az Eb-történelemben Petr Čech nevéhez fűződik (21).

Iker Casillas egyike a kétszeres Európa-bajnokoknak, rajta kívül Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Andrés Iniesta, Sergio Ramos, David Silva, Fernando Torres, Rúl Albiol, Álvaro Arbeloa, Santi Cazorla és Pepe kétszeres Európa-bajnok. A német Rainer Bonhof 1972 győztese, 1976 ezüstérmese. Az 1980-as Eb-n a győztes keret tagja volt, de nem játszott.

A legidősebb Eb-szereplő eddig Király Gábor volt, 2016-ban 40 évesen és 86 naposan védett a belgák ellen. A mostani keretekben a 38 éves Maarten Stekelenburg a legidősebb, tehát a 108-szoros magyar válogatott kapus marad a csúcstartó. Az eddigi legfiatalabb Eb-részvevő a holland Jetro Willems volt, 2012-ben, 18 évesen, 71 naposan.

A magyar válogatott is tart egy – nem túlságosan örömteli – rekordot: két Eb-részvétele között (1964, 2016) 52 év telt el.

Nyitókép: MTI Fotó: Illyés Tibor