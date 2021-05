Véleménynyilvánítás az olimpián: a büntetés sem riasztja el a sportolókat?

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság álláspontja továbbra is egyértelmű a politikai jellegű véleménynyilvánítással kapcsolatban: ha valaki állást foglal, akár egy szimbolikus gesztussal – mint például térdelés –, az büntetésre számíthat. Hiába vetődött fel ugyanis a véleményszabadságot korlátozó 50-es szabály módosítása, a NOB a sportolók véleményére hivatkozva úgy határozott, a rendelet változatlanul érvényben marad.

Az esetleges tüntetéseket, véleménynyilvánításokat elkerülendő, a NOB sportolói bizottsága büntetést helyezett kilátásba – valószínűleg tartva attól, hogy a szabály nem mindenkit fog visszatartani a politikai állásfoglalástól. Van, aki már most is úgy gondolja, hogy hallatni fogja a hangját Tokióban, akár a büntetést is vállalva érte – köztük Adam Gemili, aki az Eurosportnak adott nyilatkozatában beszélt róla.

A sportolói bizottság 3547 sportolót kérdezett meg arról, hogyan viszonyulnak az olimpia alatti véleménynyilvánításhoz: 67 százalékuk támogatta a dobogón történő tüntetés betiltását. A sprinter szerint viszont a másik 30 százalék már olyan jelentős szám, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, ráadásul az atléták – szemben például a labdarúgókkal – sokkal kevesebb nyilvánosságot kapnak, „ha tehát van egy kiváló lehetőségünk, nem hallathatjuk a hangunkat, mint más sportolók?"

A kilátásba helyezett szankciók ellenére a 27 éves sprinter arra számít, hogy a sportolók egy része kitart az eredeti szándéka mellett. „Bízom abban, hogy a sportolók kihasználják a felületeiket, hogy felszólaljanak” – fogalmazott Adam Gemili, aki maga is tervez hasonlót.

