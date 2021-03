Giroud este megjavíthatja Ibrahimovic csúcsát

Tagadhatatlan, hogy Thomas Tuchel érkezése jót tett a Chelsea-nek. A Frank Lamparddal a rengeteg és drága nyári igazolás ellenére csak a középmezőnyben vergődő gárda az edzőváltás óta veretlen a Premier League-ben, s még ennél is érdekesebb, hogy alig lehet bevenni a kapuját.

A BBC érdemes elemzést adott arról, hogyan formálta át a Tuchel által vezetett, Lőw Zsoltot is a soraiban tudó edző stáb a Chelsea-t:

„Thomas Tuchel helyreállította az önbizalmat és az egységet a Chelsea-nél, amely Frank Lampard vezetése alatt tört meg. Mindezt úgy érte el, hogy mindenkinek lehetőséget adott."

A német edző a 10 Premier League-meccsen 39 változtatást hajtott végre a kezdőcsapatban, amióta januárban átvette az irányítást. Minden sorozatot figyelembe véve immár 12 mérkőzésen veretlenek, és csak két gólt kaptak.

A három középhátvédre váltás egyértelműen megerősítette a védelmet, ellenben a gólszerzés nehezebben megy. Ugyanis átlagosan meccsenkénti 1,1 gólra esett vissza a Lampard-éra alatti 2,1-es mutató. Ahogyan Graeme le Saux, a Chelsea korábbi balhátvédje a BBC Sportnak elmondta: „Ha csak egy gólt szerzel egy meccsen, akkor nagyon kicsi a hibahatár, nagy feszültséget rak a védőkre, hogy hibátlanul kell játszani, hiszen, ha kapnak egy gólt, már oda a győzelem.”

Tuchel persze ért a támadójáték megszervezéséhez is, ezt bizonyította a Paris Saint-Germainél. Most két kulcsjátékosára nem számíthat az Atlético ellen, Jorginho és Mason Mount is hiányzik majd. A spanyolokhoz – az első mérkőzésen szereplők névsorához képest – visszatér Kieran Trippier, Yannick Carrasco és José Giménez is.

A spanyol sajtó szerint a meccs különlegessége lehet a két veterán támadó, Luis Suárez és Olivier Giroud csatája. A francia világbajnok a mostani szezonban 38 percenként szerez gólt a Bajnokok Ligájában. Ilyen mutatója még senkinek sem volt a legalább 200 percet szereplők között a BL-történelemben.

Ha Giroud gólt szerez este a Stamford Bridge-en, ő lesz a legidősebb játékos, aki a kieséses szakaszban egy párharc mindkét mérkőzésén eredményes volt. Ő 34 éves és 168 napos, a csúcstartó, Zlatan Ibrahimovic 2016-ben, éppen a Chelsea ellen, 34 éves és 158 napos volt.

Luís Suárez az Atlético Madrid csatáraként még nem szerzett gólt a BL-ben,

sőt – szinte hihetetlen – 2015 szeptembere óta egyetlen idegenbeli BL-meccsén sem tudott gólt szerezni. A rossz sorozat immár 24 mérkőzés óta tart.

A várható összeállítások. Chelsea: Mendy – Azpilicueta, Christensen, Rüdiger – Hudson-Odoi, Kante, Kovacic, Marcos Alonso – Zijes, Werner, Giroud. Atlético Madrid: Oblak –Trippier, Gimenez, Szavics, Lodi – Koke – Joao Felix, Llorente, Saul, Correa – Suárez

A nap másik mérkőzésén a Bayern München 4-1-es előnnyel kezd otthon a Lazio ellen. Nagyon erős a címvédő tervezett kezdő tizenegye: Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Goretzka, Kimmich – Sane, Müller, Gnabry – Lewandowski. A Lazióé: Reina – Musacchio, Acerbi, Radu – Marusic, Milinkovics-Szavics, Escalante, Luis Alberto, Fares – Caicedo, Immobile

Mindkét mérkőzés 21 órakor kezdődik. A londonit az M4, a münchenit a Spíler 2 közvetíti.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain