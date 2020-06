Ma búcsúzik a kétezres évek legjobb magyar védője

A 37. évében járó, ceglédi születésű játékos a Tápiószecsői FC-ben kezdte a pályafutását, majd 1999-ben az MTK Hungáriához igazolt. Az NB I-ben 2000. május 20-án, a Diósgyőr ellen játszott először, Henk ten Cate edző a 61. percben Nicolae Ilea helyére küldte a pályára. (A találkozón debütált még egy későbbi válogatott játékos: Vanczák Vilmos.)

Juhász Roland csatárként mutatkozott be a felnőttek között, az első és a második teljes bajnoki szezonjában két-két, 2002–2003-ban már öt gólt szerzett. (2002-ben játszott a BKV Előrében, a másodosztályban is három meccset.) 2003 tavaszán, az utolsó három fordulóban három gólt is elért, az utolsó játéknapon, az Újpest ellen fejelt győztes gólja bajnoki címhez segítette a kék-fehéreket. A csapat és Juhász edzője Egervári Sándor volt, ő kezdeményezte később egy szükséghelyzetben, hogy egykori csatárából védő legyen.

Juhász Roland 2005. augusztus 27-én, a Tatabánya elleni 1-0-s győzelemmel zárta le hazai klubkarrierjének első szakaszát. Az MTK-val egyszeres bajnok (2003), egyszeres bajnoki ezüstérmes (2000), egyszeres Magyar Kupa-győztes (2000) és egyszeres Szuperkupa-győztes (2003) volt.

2005 augusztusának végén szerződött a belga RSC Anderlecht csapatához. Az első idényben még csak 11, a következőben már 23 bajnokin játszott. 2007 és 2012 nyara között minden idényben legalább harminc bajnokin lépett pályára. A belga élvonalban 210 mérkőzésen 20 gólt szerzett. Ötszörös belga bajnok (2006, 2007, 2010, 2012, 2013), igaz, utóbbihoz már csak három mérkőzéssel járult hozzá, 2012 őszén. Egyszeres Belga Kupa-győztes (2008), háromszor nyerte meg a lilákkal a belga Szuperkupát (2006, 2007, 2010).

2013 elején hazaszerződött Magyarországra, a Videotonhoz. Hét és fél idényt játszott még a Vidiben, két bajnoki címet szerzett (2015, 2018), a mostani idényben az ötödik ezüstérmét szerzi (2013, 2016, 2017, 2019, 2020), mindössze egyszer nem zárt dobogósként a csapattal, 2014-ben negyedik lett. Az ebben a periódusban többször is nevet váltó fehérváriakkal kétszer, Paulo Sousa és Marko Nikolics irányításával is játszott az Európa-liga főtábláján.

A magyar válogatottban 2004. április 25. és 2016. november 15. között 95 mérkőzésen szerepelt, hat gólt szerzett. Magas szereplési számával, Dzsudzsák Balázs, Király Gábor, Bozsik József és Gera Zoltán mögött ötödik. A nemzeti tizenegyben góllal debütált a japánok ellen, emlékezetes gólt szerzett a világbajnok olaszok ellen, s részese volt a 2016-os, emlékezetes Európa-bajnoki szereplésnek.

Az MLSZ 2008-ban, 2009-ben és 2014-ben is az Év játékosának választotta. 2009-ben 2011-ben megkapta a Magyar Aranylabda-díjat. A Hivatásos Labdarúgók Szövetsége 2010-ben az évtized legjobb magyar játékosának választotta.

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs