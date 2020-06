Sétienül tanul a következő napokban a Barcelona

Quique Sétien, a csapat edzője számára ez egy új, s egyben az utolsó szakasz az újrakezdés előtt: ismert a dátum, a katalánok június 13-án játszanak ismét bajnokit Mallorcán, a helyi csapat ellen.

Nyilván több csapatnál is fontos lépés ez az újrakezdés felé, de a Barcelona esete kicsit más. Quique Sétien januárban vette át a csapatot, Ernesto Valverdétől, s azóta nem volt még módja ilyen hosszú ideig a teljes kerettel mérkőzések nélkül edzeni. A váltást követő hetekben több játékos is megfogalmazta a gyengébb eredmények után, hogy még nem értik teljesen az új edző filozófiáját, ezen is segíthet a mostani időszak.,

Noha a Barça vezeti a bajnoki tabellát a Real Madrid előtt, a koronavírus miatti felfüggesztés előtt Lionel Messi is elmondta a nyilvánosság előtt, hogy „még nem értik egészen” Quique Sétien filozófiáját. .

Mindazonáltal Sétien ragaszkodik alapelképzeléseihez és játékfilozófiájához, amely elsősorban a labdabirtokláson és a hátulról történő építkezésen alapul.

A Marca szerint akad két olyan játékos, Sergi Roberto és Arthur Melo, akik különösen fontos láncszemei ennek a játékfilozófiának – igyekeznek mindketten ezt majd bizonyítani a hátralévő fordulókban.

