Hazai pályán 1-0-ra kikapott a Cardiff City a Nottingham Forrest csapatától, amivel szinte biztossá vált, hogy a walesi csapat nem jut fel idén a Premier League-be a másodosztályból.

A focimeccs azonban nem ettől marad emlékezetes - derül ki az Origo tudósításából.

Miután az összecsapást lefújták, a vesztes csapat két labdarúgója, Callum Paterson és Leandro Bacuna lökdösődni kezdett egymással, csapattársaiknak kellett szétválasztani őket.

Cardiff players Leandro Bacuna and Callum Paterson turn on each other at full-time after their defeat to Nottingham Forest. pic.twitter.com/mbmzRJ2qJ9