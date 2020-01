Gulácsi Péter pelenkázik és fürdet, de meccs előtt nem alszik otthon

A Bundesliga élén telel - a Bajnokok Ligája-csoportból pedig elsőként jutott tovább a legjobb 16 közé - Gulácsi Péter csapata, az RB Leipzig, a magyar kapus pedig terjedelmes interjút adott a Nemzeti Sportnak.

A 29 éves labdarúgó azonban így is a földön marad, szerinte az ő jó szereplésük a Bayern és a Dortmund hullámzásának is köszönhető Németországban, de az éberség azért sem árt, mert a Bayern München tavasszal rendre mindenkinél sokkal jobb szerinte.

Edzője, a 32 éves Julian Nagelsmann különlegességei közé sorolja, hogy akkor is következetesen követel lapos játékot, ha az ellenfél letámad vagy létszámfölénybe kerül, illetve

folyamatos a versenyhelyzet is a csapatnál,

ami miatt az egész csapat "tűzben van tartva". Ráadásul fiatal, ami miatt jó a megértés és a hangulat is.

Saját teljesítménye szerinte jó volt ősszel, de a Bajnokok Ligája nagy teher, sűrűn jönnek a meccsek, de a feladatokkal tavasszal is meg kell oldaniuk. Első BL-ellenfelük a Tottenham lesz - a tavalyi döntős -, de mivel már a klubvezetésnek nincsenek már elvárásaik, felszabadultan játszhatnak majd, ami esélyt teremt, még úgy is, hogy a Spurs kispadján már José Mourinho ül.

A válogatott szereplését "sajnálja", de ott van még esélyként a Nemzetek Ligája-rájátszás.

A családjáról is beszélt, hisz kisfiuk nemrég született, velük érthetően csak karácsony táján tudott egybefüggően hosszabb időt tölteni, és amikor csak teheti, pelenkázik és fürdet.

A hazai találkozók előtt az edzőközpontban alszik, hogy kipihent legyen, ezt feleségével is megbeszélte.

"Ehhez tartottuk is magunkat, mert éjszakánként a legkisebb zajra is felébredek, márpedig az esti pihenés elengedhetetlen a jó teljesítményhez. Ezen a szinten már edzésre sem lehet fáradtan érkezni, olyankor a sérülésveszély is nő, egyszerűen nem fér bele. Nagyon szerencsés vagyok, hogy a kedvesemnek köszönhetően tényleg csak a futballra kell figyelnem, sohasem érzem, hogy a családunkat illetően bármilyen nyomás nehezedne rám" - fejtette ki.

Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer