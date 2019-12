Brazil csatár szomorította a brazilokat

A Bajnokok Ligája-címvédő angol klub győztes gólját a brazil Roberto Firmino szerezte a 99. percben a Libertadores Kupa-bajnok brazil rivális ellen.

A Liverpool sikerével sorozatban hetedszer európai együttes lett a világbajnok.

We are the champions champions of earth ?#Liverpool #Firmino ?#ClubWorldCup2019 ⚽️ pic.twitter.com/L3kbApEv7J