Lionel Messi ma megkapja az Aranylabdát

Az persze, hogy valóban minden a jóslatok szerint történik-e, csak este fél kilenctől, a párizsi Théâtre du Châtelet-ben rendezett ünnepségen derül ki. Az biztos, hogy Messi ott lesz, a mai edzés után, Josep Maria Bartomeu elnök, valamint Ter Stegen, Griezmann és De Jong társaságában repül Párizsba.

Nyilván lehet arról vitatkozni, hogy a 2019-es teljesítménye alapján megérdemli-e az argentin szupersztár az újabb elismerést, az egyik, alkalmasint vitathatatlan megközelítés, hogy Messi soha, semmilyen ilyen jellegű díjat nem kap meg érdemtelenül a képességei alapján. Ugyanakkor elfogadható a másik reális esélyes, a liverpooli csapatkapitány, Virgil van Dijk edzőjének, Jürgen Kloppnak a véleménye, aki azt mondta: „Ha azt keressük, ki a mostani futballkorszak legjobb futballistája, minden vita nélkül Messit nevét kell mondani. De csak az idei teljesítményeket nézve Virgil érdemelné a díjat.”

Ha Messi nyer, s erre, fogalmazunk úgy, 99,99 százalék az esély,

a hatodik aranylabdát teheti majd otthon a vitrinbe.

2009-ben a France Football díjazta, 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben és 2015-ben a FIFA és a francia hetilap közös aranylabdáját érdemelte ki. Most negyedik alkalommal ítéli oda ismét önállóan a szavazást először 1956-ban kiíró France Football a „Ballon d’Ort”, Messi ebben a szakaszban először kaphatja meg, egyszersmind megtörve a Real Madrid triplázását, hiszen 2016-ban és 2017-ben Cristiano Ronaldo, tavaly Luka Modrić nyert. Az argentin már az öt elsőségével is rekorder volt, de a portugál 2018-ban befogta. Most, ha igaz, újra egyedüli csúcstartó lesz. Lionel Messi egyébként 2007 óta mindössze egyszer, éppen tavaly nem végzett az első három között, mostani eredménye jelzi, képes volt megújulni.

A kiszivárgott lista szerint Messi 446 ponttal végez az élen, Virgil van Dijk 382-vel a második, megelőzve liverpooli klubtársát, Mohamed Salahot (179). Cristiano Ronaldo (97), Sadio Mané (97) és Alisson Becker (82) követi őket, azaz

négy Liverpool-játékos jut az első hatba.

Az első tízbe befér még: Kylian Mbappé, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt és Eden Hazard.

Ma este három további díjat is átad a France Football, az egyik az első ízben odaítélt Trophée Yachine, azaz a Lev Jasinról elnevezett díj. Noha kiszivárgott, hogy Marc-André ter-Stegen is ott lesz Párizsban, óriási meglepetést keltene, ha az első győztest nem Alisson Beckernek hívnák. Átadják, immár másodszor, a tavaly alapított Trophée Kopát, a Raymond Kopáról elnevezett trófeát a legjobb fiatal játékosnak. Tavaly Kylian Mbappé nyert, aki most, miután „kiöregedett”, nincs a jelöltek között. Így a Juventus holland védője, Matthijs de Ligt lehet a befutó. Ugyancsak másodszor adják át a női aranylabdát, ott is biztos favorit akad, az éppen Párizsban a nyáron világbajnoki címet nyerő amerikai válogatott frontembere, Megan Rapinoe.

Nyitókép: MTI/EPA/Alejandro Garcia