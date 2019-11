Lionel Messi: azt a hétszázát

Az A–D csoportokban a nyolc továbbjutó helyből hat elkelt, megvan már mind a négy csoportgyőztes. Kevéssé valószínű, hogy ilyen léptékben tisztázódik a helyzet az E–H jelű kvartettekben, de akadnak nagy favoritok.

Ilyen a Liverpool, a címvédő, amely az olasz Napoli elleni hazai győzelmével a csoportelsőséget is biztosítaná. Az angolok az elmúlt időszakban a bajnokságban és a BL-ben is kiválóan szerepelnek az Anfield Roadon, mindazonáltal Jürgen Klopp óvatos, nagyon dicsérte az olasz riválist. A Vörösök február 19. óta minden, hazai környezetben rendezett tétmérkőzésüket megnyerték. A másik párban szereplő Salzburgnak akkor marad reális esélye a továbbjutásra, ha nyerni tud Belgiumban. De még ebben az esetben is meg kellene nyernie az utolsó találkozóját – a Liverpool ellen.

Az F csoportban is éles még a helyzet, ugyanakkor a Barcelona hazai győzelmével biztosíthatja a csoportelsőséget. Lionel Messi számára különleges találkozónak ígérkezik az esti: a 700. mérkőzését játssza majd a Barcelona színeiben, ezekből 140-et a BL-ben teljesített-teljesít. Még egy tekintetben elérheti a 700-as határt: ha két gólt szerez, hétszázra növeli a klubjában és a válogatottban elért góljai számát. Egyébként a Borussia Dortmund ellen még nem játszott győztes csapatban, a németeké lehet pályafutása 78. legyőzött csapata – nyolcvanhétből.

A milánói Internek mindenképpen nyernie kellene Prágában reményei életben tartásához. Az olasz csapat a hazai bajnokságban minden mérkőzését megnyerte vendégként, a BL-ben ellenben kettőből két vereség a mérlege.

A G csoportban az RB Leipzig egy győzelemmel célba ér, s ha a Lyon nem nyer, egyben csoportgyőztes is. A továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú a franciák szentpétervári fellépése, ha a Zenit nyer, megelőzi riválisát.

A H csoport rendkívül kiegyensúlyozott, a Valencia nyert ugyan a Stamford Bridge-en, de nem lesz könnyű dolga a manchesteri veresége ellenére jó formában lévő, idegenben veszélyes Chelsea-vel szemben. A Lille OSC már nem juthat tovább, de nyilván igyekszik megnehezíteni az Ajax dolgát. A hollandok ellenben 2016 óta nem kaptak ki vendégként a Bajnokok Ligájában.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló

E csoport

Liverpool–SSC Napoli 21.00 (tv: Spíler2)

RC Genk–Salzburg 21.00 (Spíler1)

A csoport állása: 1. Liverpool FC 9 pont, 2. SSC Napoli 8, 3. Salzburg 4, 4. Genk 1

F csoport

FC Barcelona–Borussia Dortmund 21.00 (M4 Sport)

Slavia Praha–Internazionale 21.00

A csoport állása: 1. FC Barcelona 8 pont, 2. Borussia Dortmund 7, 3. Internazionale 4, 4. Slavia Praha 2

G csoport

Zenit–Olympique Lyon 18.55 (Spíler1)

RB Leipzig–SL Benfica 21.00

A csoport állása: 1. RB Leipzig 9 pont, 2. Olympique Lyon 7, 3. Zenit 4, 4. SL Benfica 3

H csoport

Valencia–Chelsea 18.55 (Spíler2)

Lille Olympique–AFC Ajax 21.00

A csoport állása: 1. Ajax 7 pont (10-5), 2. Chelsea 7 (7-6), 3. Valencia 7 (6-5), 4. Lille 1

Nyitókép: MTI/EPA/Sascha Steinbach