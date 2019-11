A nagy déli futballkérdés: Izland, Skócia, Bulgária vagy Izrael?

Egyenes ágon nem sikerült kvalifikálnia magát a nemzeti együttesnek a 2020-as Európa-bajnokságra, ami önmagában nem meglepő, hiszen erre még nem is volt példa a tornák történetében, 2016-ban, amikor 44 év után sikerült kivívni a részvétel lehetőségét, szintén pótselejtezőn át vezetett az út. Ezúttal kínálkozott esély a túlóra nélküli sikerre is, ám a Szlovákia elleni hazai, majd a Wales elleni idegenbeli selejtezőn sem sikerült megszerezni a továbbjutáshoz szükséges győzelmet.

Mint az Infostart is megírta, most jön a pótvizsga, amelynek a sorsolását péntek délben tartja az UEFA. A tavaly rendezett Nemzetek Ligája-sorozatból az a 16 legjobban szereplő válogatott, amely nem jutott még ki az Eb-re, most a még kiadó négy helyre hajt. Ehhez a Nemzetek Ligája mind a négy osztályában rendeznek egy négycsapatos minitornát, amely két elődöntőből és egy döntőből áll, és a győztes szerzi meg az Eb-részvételi jogot.

A magyar válogatott, amely a C ligában játszott, nem szerzett jogot az indulásra, de mivel az előtte végző finnek kiharcolták egyenes ágon az Eb-részvételt, így most a mieinket sorsolással adják hozzá a mezőnyhöz. Az A ligában három, a C-ben egy hely üresedett meg, ezeket sorsolással döntik el pénteken, és az egyik pályázó Magyarország Bulgáriával, Izraellel és Romániával.

Ha Magyarországot sorsolják a C liga egyetlen szabad helyére, akkor Skóciában játszik a válogatott az elődöntőben, és továbbjutás esetén a norvég-szerb párharc győztesével folytatja. Ha az A ligába kerül, akkor jöhet Izland, Bulgária és akár Izrael is a sorsolástól függően az elődöntőben, csak Románia nem.

Az elődöntők párosítása automatikus, a Nemzetek Ligájában a legjobb helyezést elérő csapat fogadja a leggyengébbet, a második a harmadikat. Ebből lehet tudni, hogy a magyar válogatott nem lehet pályaválasztó az elődöntőben, mert csak Románia helyezése rosszabb nála, tehát mindenképpen olyan négyesbe kerül, ahol legalább két jobb eredménnyel érkező riválisa lesz.

Az elődöntő megnyerése után lenne remény a hazai folytatásra, a finálé helyszínét ugyanis már sorsolással döntik el. Az elődöntőket március 26-án, a döntőket március 31-én játsszák majd.

A pótselejtező várható beosztása A liga csapatai: Izland és három csapat a Bulgária, Izrael, Magyarország, Románia négyesből.

B liga csapatai: Bosznia-Hercegovina, Szlovákia, Írország, Észak-Írország. Elődöntő: Bosznia-Hercegovina–Észak-Írország, Szlovákia–Írország

C liga csapatai: Skócia, Norvégia, Szerbia és egy csapat a Bulgária, Izrael, Magyarország, Románia négyesből. Elődöntő: Skócia–Bulgária/Izrael/Magyarország/Románia, Norvégia–Szerbia

D liga csapatai: Grúzia, Észak-Macedónia, Koszovó, Fehéroroszország. Elődöntő: Grúzia–Fehéroroszország, Észak-Macedónia–Koszovó

Korábban szó volt arról, hogy mivel Budapest is otthont ad a torna négy mérkőzésének, így az UEFA esetleg úgy módosítja a pótselejtező sorsolását, hogy minden ágon legyen egy-egy rendező (Írország, Magyarország, Románia, Skócia), így esélyt kínálva a hazai szereplésre, ám végül maradt az eredeti menetrend, és éppen a magyarok vívhatnak különharcot egy másik potenciális házigazdával.

A sorsoláson először a D ligában döntik el, hogy a két továbbjutó közül melyik játszhatja majd hazai pályán a döntőt. Utána egészítik ki a C ligát egy csapattal a magyar, bolgár, román, izraeli négyesből, és kiderül, hogy hol lesz a döntő. A B ligában szintén csak az utóbbi eldöntésére van szükség, az A jelű négyeshez, amelynek egyelőre az Izland a tagja, hozzásorolják a maradék három válogatottat, köztük esetleg a magyart, és a rangsor alapján adott lesz a párosítás is.

Az elődöntőket március 26-án, csütörtökön játsszák, a döntőket március 31-én, kedden.