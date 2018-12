Botrány az Aranylabda-átadáson

Martin Solveig szolgáltatta a zenét a hétfő esti díjátadó ünnepségen, és amikor a Lyon és a norvég válogatott csatára, Ada Hegerberg átvette az elismerést, a francia DJ azt kérdezte tőle: "Tudod, hogy kell twerkelni?" (A twerk egy erotikus, provokatív, fenékrázó tánc, amelyet az énekes Miley Cyrus tett népszerűvé.)

This is the lowest point of disgust from Martin Solveig asking first ever female Ballon d’or winner;Female Official Best (ada hegerberg) to TWERK just after accomplishment her greatest individual achievement so far!..disgraceful! .. #hegerberg #BallonDor2018 pic.twitter.com/PWlUKhpoEL

Az aranylabdás egy zavart nemmel válaszolt, és utána beszédében épp arról beszélt, hogy reményei szerint a díja arra ösztönzi a lányokat, hogy higgyenek magukban. A közösségi felületeken nagy visszhangot váltott ki az eset, noha Hegerberg úgy nyilatkozott utóbb, hogy tudja, csak egy vicc volt, és a BBC Sportnak kijelentette, nem tekinti szexuális zaklatásnak Solveig kérdését.

Szóvá tette az esetet a teniszező Andy Murray is, aki az Instagramon azt írta, "ez egy újabb példa a sportban még mindig jelenlévő szexizmusnak".

Később Marton Solveig bocsánatot kért azoktól, akiket esetleg megbántott, és elismerte, hogy rossz volt a vicc. Még közös képet is posztolt Hegerberggel, és kiderült, a gálán Frank Sinatrára még táncolt is Hegerberg és Solveig.

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk