Magnus Carlsen nagy problémája: túl erős sakkozó

Megvédte sakkvilágbajnoki címét a norvég Magnus Carlsen. A 6-6-os döntetlen után a rapid partikban 3-0-ra győzött az amerikai Fabiano Caruana ellen az egymillió dollár összdíjazású londoni döntőben. Kállai Gábor nemzetközi nagymester, az MTK sakkszakosztályának elnöke az InfoRádióban azt mondta, sajnálja, hogy ilyen biztos lett a címvédés, mert azt várta a döntőtől, hogy egy kicsit megváltozik a sakkélet csúcsa, ez új inspirációt, változást jelentett volna sokaknak, még magának a világbajnoknak is.

"Magnus Carlsennek az a nagy problémája, hogy nincsen hozzá hasonló játékos, ő a legerősebb, és ez annyira visszaveti őt, hogy az ambiciója is jelentősen csökken.

Annyival erősebb a rájátszásban, a rövidített játékban az összes ellenfelénél, így Caruanánál is, hogy nem érdeke az, hogy kockáztasson a hosszú játékidejű partikban, ahol viszont ellenfele nagyon erős. Akárcsak két éve az orosz Karjakin ellen, most is viszonylag kevés izgalommal kialakult a 6-6-os döntetlen a döntő alapszakaszának a végén, és

utána lemészárolja ellenfeleit"

- elemezte a finálé történéseit a szakértő. Kállai Gábor szerint ez nem szép jelenség, a jellemzésére egy focihasonlatot hozott: szerinte egy olyan csapatot látunk, amelyiknek nagyon nehéz gólt lőni, szinte csak elvben lehet, de utána a 11-eseknél mindegyiket berúgja. A nagy kérdés, hogy lehet egy ilyen csapatot legyőzni.

A partikat figyelve azt állíptotta meg, hogy a a végjátékokban Carlsen nagyon masszív, és a javára szólt, hogy nagyon színes volt a megnyitásokban. Caruana rugalmassága viszont lenyűgöző Kállai Gábor szerint, az, ahogy a bajra reagál, és amikor sokk éri az állását, vissza tudja állítani a hadseregének a normális működését.

"Ahogy az sejteni lehetett, és az Élő-pontszámok is mutatják,

a hosszú partikban ez a két játékos körülbelül egyforma erős, de ahogy rövidül a játékidő, úgy érezhető egyre inkább Carlsen fölénye"

- mondta a nemzetközi nagymester.

Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga