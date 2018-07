Egy korszak lezárul a Chelsea-nél

A BBC és a Sky Sports is úgy értesült, hogy a Chelsea hamarosan bejelenti Conte távozását, noha a klub egyelőre elzárkózott attól, hogy a hírt kommentálja. Az információt erősíti azonban, hogy Cesc Fabregas és volt csapatkapitány, John Terry is elköszönt közösségi oldalán a 48 éves olasz trénertől.

"Köszönöm, Mister, az újabb Premier League-címet és az FA-kupát. Az elején nem könnyű meggyőzni, de végül remélem, büszkévé tettem. Sok sikert a jövőhöz" - írta a Twitteren a spanyol középpályás.

