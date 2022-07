Befutott a Micimackó-horror rémisztő plakátja

A Micimackó szerzői védjegyoltalma idén járt le, így A. A. Milne klasszikusa szabadon felhasználhatóvá vált. Így aztán nem sokáig váratott magára, hogy egész estés horrorfilm készüljön a Százholdas pagony lakóival.

A Winnie the Pooh: Blood and Honey főgonoszai a címben is megidézett Micimackó és Malacka lesznek, akik gyorsan visszavedlenek vadállattá, miután az egyetemre beiratkozó Róbert Gida magukra hagyja őket. Enniük sincs mit, így préda után néznek és véres ámokfutásba kezdenek – foglalta össze korábban a 24.hu.

A horrorhoz most megjelent egy plakát, amin Micimackó látható, ijesztő vigyorral a képén, véres kalapáccsal a mancsaiban, illeve a késsel felfegyverkezett Malacka.

Rhys Frake-Waterfield író-rendező filmje virális szenzációvá vált, amikor az év elején híre ment. A horrorfilmet mindössze tíz nap alatt forgatták Angliában az Ashdown-erdőben, és Frake-Waterfield arról is beszélt, már tervezik a kis költségvetésű film folytatását.

