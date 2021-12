Elhunyt Michael Nesmith

A zenész 78 évesen, pénteken halt meg otthonában. Halálhírét családja közölte a Rolling Stone magazinnal. Nesmith 2018-ban négyszeres bypassműtéten esett át.

Zenésztársa, Micky Dolenz énekes, dobos azt írta a Twitteren, hogy vigasztalhatatlan közeli barátja és zenésztársa halála miatt. Az együttest rajtuk kívül a 2012-ben elhunyt Davy Jones vezető énekes és a 2019-ben elhunyt Peter Tork billenytűs-basszusgitáros alapította 1965-ben.

A Monkees az amerikai televíziózás terméke volt: a hatvanas évek közepén egy showműsor számára válogattak össze négy fiatal, jóképű zenészt, hogy - kicsit a Beatles amerikanizált változataként - eljátsszák egy rockcsapat, a Monkees szerepét.

A sikeres televíziós showműsor, a The Monkees 1966 és 1968 között futott, a tagok szélvészgyorsasággal váltak az amerikai tinik kedvenceivé.

Az eredetileg csak egy tévés terméknek tervezett Monkees a műsor után is együtt maradt, turnézott, lemezeket készített. Hét daluk került a Billboard Top 10-es listájára, közülük három, az I'm a Believer, a Daydream Believer és a Last Train to Clarksville az első helyig jutott.

Peter Tork 1968-ban kilépett a Monkeesból, egy ideig pincérként és iskolai tanítóként is dolgozott. A zenekar a nyolcvanas évek közepén újra összeállt, ismét turnéztak és lemezeket készítettek. Davy Jones 2012-ben elhunyt, de a többiek ezután is együtt dolgoztak, még 2018-ban is megjelent egy karácsonyi Monkees-album.

A zenekar feloszlása után Nesmith hosszú és kreatív karriert kezdett, nemcsak zenészként, hanem filmek írójaként, producereként és rendezőjeként is. Több könyvet írt, médiaművészeti vállalkozást indított és megalkotott egy olyan zeneivideó-formátumot, amely elvezetett az MTV létrejöttéhez.

Nyitókép: Michael Nesmith a The Monkees koncertjén 2021. november 14-én az amerikai Los Angelesben (Scott Dudelson/Getty Images)