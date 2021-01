Sikerült „megpityeregetetni” Nagy Ferót

Az album valamennyi vendégelőadója több szálon kapcsolódik a Beatricéhez, sokukkal régi barátságot ápol a formáció, mondta az InfoRádióank Nagy Hunor Attila dobos, Nagy Feró fia. Így van ez például a Tankcsapda zenekarral, amely korábban már a saját lemezére is feldolgozott Beatrice-dalt, vagy a Magna Cum Laude együttessel, amelynek tagjaival szintúgy „ezer éves” múltra tekint vissza a kapcsolatuk. De akár a Bagossy Brothers Company, akik esetében kíváncsian várták, hogy egy manapság divatos fiatal zenekar hogyan dolgozna föl egy negyven éves nótát.

A zenész külön kitért még Keresztes Ildikó és Varga Miklós duettben elhangzó, vélhetően mindenki számára ismert Azok a boldog szép napok produkciójára is, amit az eredeti után a legjobbnak tart.

Az előadók a saját stílusukban adták elő a számokat, eleget téve Nagy Hunor Attila kérésének, miszerint, hogy „ne bújjanak a Feró mögé”, és a dalszövegen kívül mindent alakítsanak a saját képükre, ahogyan a saját albumukra rátennék, vagy a koncertjükön előadnák.

A Beatrice dobosa azt is elárulta, követve azt az egyszerű szabályt, hogy a Feró környezetében lévő „fecsegősöknek” nem árulták el, sikerült titokban tartani a meglepetésalbumot, bár az utolsó héten az ünnepelt már kezdte sejteni, hogy valami készül. Végül a meglepetéssel sikerült is „megpityeregtetni”, annak ellenére, hogy köztudottan „magába bújó” ember az érzelmes pillanatokban. Nem nagyon szereti magát piedesztálra emelni, és az, hogy ezt most az együttesek megtették, fontos pillanat volt a számára – tette hozzá a Beatrice frontemberének fia.

Nyitókép: Veres Nándor