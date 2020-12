Nagy-Kálózy Eszter: jól áll majd a kamera A kő szombati premierjének

A múlttal való szembenézésről szól Marius von Mayenburg A kő című drámája, melynek a Pesti Színházból élőben streamelt bemutatóját Nagy-Kálózy Eszter főszereplésével kísérhetik figyelemmel a nézők.

"Nagyon fontos témát dolgoz fel a darab, hiszen

nekünk is van mivel szembenéznünk a huszadik század történelmében.

Sok érdekessége van még ezen túl is a darabnak: egy egész korszakot felölel, 1935 és 1993 között játszódik. Mivel ugyanazok játsszák a szerepeket mindvégig, nagy színészi lehetőséget is jelent mindenkinek különböző életkorokban megformálni a szereplőket" – mondta el a színésznő az InfoRádióban.

Eltemetett titkok

A darabban a házban eltemetett kő azokra a titkokra és hazugságokra utal, amelyeket amíg ki nem ásunk, addig mindig ott lesznek velünk.

"Bevésődnek a falba, a kertbe, az életünkbe: nekem ezt jelenti A kő" – fogalmazott a főszereplő.

Gitta, Nagy-Kálózy Eszter karaktere fiatal asszony a náci Németországban, aki egy, a férje által zsidóktól felvásárolt házba költözik be. Innentől kezdve egész életében hazugságban él, ennek terhét pedig mély lelkifurdalásként viszi magával. A darabban az idősíkok közt ugrál a cselekmény, s a színésznő elmondta, bár a jelmezeikkel igyekeznek megjeleníteni, hogy épp idősebb vagy fiatalabb a szereplő, akit megformálnak, leginkább belül kell áthangolódniuk a különböző életszakaszokra. Erre néha csak pár másodperces váltások alatt van lehetőségük, ami a próbafolyamat izgalmát is adta. Nagyon fontos és szép darabnak tartja a színésznő emiatt is A követ, hiszen nagyban épít arra, amit a szereplők hozzá tudnak tenni a történethez.

Tolmáccsal próbáltak

Michal Dočekallal, a darab rendezőjével nagyon sokáig próbálták a váltások technikai apróságait, hogy aztán könnyebben helyezkedhessenek be a színészek azokba. A próbafolyamat tolmács segítségével zajlott, de Nagy-Kálózy Eszter azt mondja, eljött az a pont is, amikor már pontosan értette a cseh mondatokat.

A streamelt bemutató nem ismeretlen a színésznőnek, tavasszal is részt vett már ilyenben.

"Ez nehéz, de a nézőknek szükségük van a színházra, hiányolják, valamilyen módon el kell jussanak hozzájuk előadások.

Nem tudom, mi a nehezebb: a stream vagy végigpróbálni egy teljes előadást maszkban?

Ez az eszköz nem megszokott, de most nagyon jó, hogy van. Hiányozni fog a közönség, de ennek az előadásnak jól áll, hogy van kamera. Sok olyasmi történik meg az emberben, amit lehet, hogy jó, ha egy kamera közelebb hoz" – fogalmazott a bemutatóról Nagy-Kálózy Eszter, aki nagyon várja, hogy talán tavasszal valódi, nézők előtti premiert is tarthassanak a darabnak.

Nyitókép: MTVA Fotó: Zih Zsolt