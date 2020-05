Benéz a Liget a Magyar Zene Házába, mérföldkőhöz érkezett a kivitelezés

A többemeletnyi, egyes szakaszokon közel 12 méter magas, vízszintes szerkezeti osztás nélküli, egybefüggő homlokzati üvegtáblákból álló üvegfal-felületet a maga nemében nemcsak Magyarországon, de egész Európában is a legnagyobb lesz. Ez az üvegfal fogja biztosítani az épület légiességét, transzparenciáját és egyediségét – jelentette be Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa.

gazi építészeti bravúr, hogy üveggerendák támasztják meg a hatalmas, áttetsző üvegfalat, amely az épület nyitottságának érzetét megteremtve a városligeti parkot vizuálisan összeköti majd a Zene Háza belső tereivel Budapest egyik legegyedibb, emblematikus kortárs épületének kivitelezése előrehaladott, közel szerkezetkész állapotban van: madártávlatból már látható a Magyar Zene Háza egyik jellegzetességét adó, lyukakkal áttört, játékosan hullámzó tetőszerkezet.

A térszint alatti – kiállítótermeknek is helyet adó – terekben szintén a tervezett ütemben haladnak a munkálatok. Az elbontott egykori Hungexpo irodaépületek helyén épülő, a világ egyik leginnovatívabb építészeként számon tartott, japán Sou Fujimoto által tervezett Magyar Zene Háza egy világszerte egyedülálló tartalmú, zenei beavató intézményként 2021 végén nyitja meg kapuit a látogatók előtt.

A munkálatok mérföldkőhöz érkeztek – már épül a ház „láthatatlan” fala.

Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa az épület bejárásán elmondta: a Városliget átfogó megújítását szolgáló Liget Budapest projektnek köszönhetően megépülő új intézmény kiállító- és előadóhelyként, valamint zenepedagógiai központként, vagyis egy komplex zenei beavató intézményként működik majd. A Magyar Zene Háza nemcsak a világszínvonalú épület-kialakítás és a világszerte egyedülálló tartalomkínálata miatt lesz különleges, hanem azért is, mert a legfontosabb nemzetközi épületminősítési rendszer, a BREEAM környezettudatossági szempontból is példaértékűnek értékelte a kivitelezési munkálatokat és a leendő épületet. A Magyar Zene Háza építése önmagában is szimbolizálja a Liget Budapest projekt célkitűzéseit: a Városliget átfogó megújításának köszönhetően a projekt egyidejűleg bővíti és rehabilitálja a park zöldfelületét és újítja meg – 21. századi színvonalon –a Liget kulturális intézményrendszerét.

„Az intézmény funkcióját tekintve

egyfajta zenei beavató intézményként a gazdag magyar zenei hagyományt viszi közelebb minden hazai és külföldi látogatójához,

a világon egyedülálló komplexitású tartalomkínálattal, a 21. századi technikán alapuló interaktív állandó és időszaki kiállításokkal, zenepedagógiai műhelyekkel, zenei és a zenéhez kötődő rendezvényekkel és az egykori zenepavilonok hangulatát idéző szabadtéri koncertekkel” – mutatta be az intézményt a miniszteri biztos.

Lézerpontosságú precizitást igényel

„A ház egyedi kinézete mögött különleges mérnöki megoldások sorozata húzódik meg, a homlokzati üvegfal 94 darab egyedileg gyártott, osztatlan és hőszigetelt panelből áll majd, melyek az épület egyes szakaszain elérik a majdnem12 méteres magasságot is. Ezeket a monumentális üvegelemeket speciális üvegbordák fogják megtámasztani, melyekből szintén 94 darabot szerelnek az épület szerkezetébe” – közölte Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt vezérigazgatója.

Mind az üvegpanelek, mind a tartógerendák behelyezését hosszas tervezés előzte meg, hiszen az épületben fontos statikai szerep hárul rájuk – ezért a hatalmas elemek rögzítése lézerpontosságú precizitást igényel, melyen tucatnyi szakember dolgozik.

Európa legnagyobb egybefüggő, vízszintes osztás nélküli üvegtáblákból álló üvegfal-felülete készül.

„Az egyedileg gyártott üvegbordák feladata az épületre ható vízszintes irányú erők felvétele, kivételes teherbírásukat 500 mm-es mélységük és 67,5 mm szélességük adja, az egyes elemek magassága pedig követi a tető szerkezetét, azaz azonos magasságúak lesznek a homlokzati üveggel” – emelte ki a vezérigazgató. Hozzátette, hogy a ház tervezése során a japán tervezőiroda és magyar partnere megvizsgálta a nemzetközi madárvédelmi gyakorlatot, valamint a Magyar Madártani Egyesület ajánlásait is kikérte annak érdekében, hogy az épület áttetszősége

ne veszélyeztesse a Ligetben élő madarak repülési útvonalát.

A felszín alatti – kiállítótereknek is helyet adó – szinteken is jó ütemben halad a kivitelezés, jelenleg a szakipari munkákat végzik, melynek során beépítik a gépészetet, elektromos rendszereket és a gipszkarton elemeket.

„A Magyar Zene Háza klímabarát épület lesz, ezért már tervezési szakaszában különös hangsúlyt fektettünk a megújuló energiaforrások, speciális hűtési és fűtési rendszerek alkalmazására. Az épület szomszédságában lévő Nagyrét egy kisebb területén 120 talajszondát helyeztek el 100 méter mélyen a föld alá, amelyek a ház környezettudatos, megújuló, geotermikus energiával történő ellátását szolgálják majd. A szondák behelyezése lezárult, jelenleg újrafüvesítjük ezt a területet, amit hamarosan újra használhat a közönség. További speciális és gazdaságos műszaki megoldás, hogy az épület hűtését távhűtéssel fogják biztosítani, melyet a szomszédos műjégpálya gépparkja szolgáltat majd” – mondta Gyorgyevics Benedek.

Az épület földalatti szintje a kiállítások tere, amely izgalmas tárlatokkal, korszerű technológiai megoldásokkal változtat a hagyományos múzeumélményen. A hazai múzeumi palettáról eddig fájón hiányzó állandó kiállítás átfogó zenetörténeti képet ad Európa és kiemelten hazánk zenetörténetének legfontosabb fordulópontjain és emblematikus alakjain keresztül. Az időszaki kiállítótérben a tervek szerint elsőként az elmúlt fél évszázad magyar könnyűzene történetét feldolgozó izgalmas tárlat várja majd a közönséget – mondta Batta András, a Zene Háza szakmai munkacsoportjának vezetője. „Ezen a szinten kap helyet egy úgynevezett hangdóm is.

A különleges félgömb alakú kupola térben egyedi hangtechnika hoz majd létre hangtereket,

így izgalmas helyszínek zenei és képi világát ismerheti meg a látogató” – mutatott rá a ház egyik különlegességére Batta András.

Az épület földszintjén egy koncertterem és egy előadóterem, valamint egy szabadtéri színpad épül, melynek programkínálata a zene sokszínűségét tükrözi. A Magyar Zene Háza az oktatásában is szerepet vállal, az épület emeleti szintjén zenepedagógiai termek és egy digitális könyvtár helyezkedik el, amely iskolai és gyerekcsoportok számára nyújt majd átfogó programkínálatot.

Nyitókép: Liget Projekt