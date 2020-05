Az Európa-nap ez évi május 9-ei ünneplésére készülve az Európai Bizottság kihirdette 2020. Europa Nostra-díj nyerteseit. 15 országból összesen 21 díjazottat tüntettek ki köztük elismerték a Szépművészeti Múzeum átfogó rekonstrukcióját is. A zsűri értékelése szerint a 20. század elején épült múzeum pompájának példaértékű helyreállításáért jár Megőrzés kategóriában a díj. Ahogy fogalmaztak a kortárs megoldások egyfelől illeszkednek az eredetileg megtervezett építészeti környezethez, másfelől kiszolgálják a múzeumokkal szemben jelentkező új igényeket is. Korábban Baán László a Szépművészeti Múzeum főigazgatója mutatta be az InfoRádióban a rekonstrukciós munka nagyságrendjét.

"A Szépművészeti Múzeum történetének legnagyobb rekonstrukciós szakasza 3,5 éves munka volt, közel 15 ezer négyzetmétert érintett a múzeumon belül, amelynek leglátványosabb,

leginkább emblematikus tere a Román-csarnok megújítása volt, hiszen 70 éve el volt zárva a közöség elől"

- mondta a főigazgató. Szavai szerint fantasztikus restaurátori munka eredményeképpen ma már régi fényében csillog. A múzeum visszanyert régi tereket is, a Román-csarnok mellett a Michelangelo-termet, amely szintén évtizedek óta hivatali használatban volt, vagy egyéb más raktározásra igénybe vett tereket - ezekből közel kétezer négyzetméternyi lesz ismét kiállítótér. "Nagyon fontos, hogy a műtárgyak is jobb körülmények közé kerülnek, hiszen számos kiállítóteret klimatizáltunk" - tette hozzá Baán László.

A Gödöllői Királyi Kastély Egy Kastély titkos élete című kiállítását is díjazták. Ez a tárlat korábban Magyarországon is az Év kiállítása különdíjban részesült. A kiállítás először mutatja be a kastély történetét 1950-től 1990-ig. A nevezetes épület történetének e kevésbé fényes periódusáról összegyűjti és bemutja a még fellelhető emlékeket. A kiállítás különlegessége továbbá, hogy 17 középiskolás diák is önkéntes munkában részt vett a projektben.

Europa Nostra-díj nyertesei között van Oktatás, Képzés és Figyelemfelkeltés kategóriában az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány is. A 10 éve működő alapítvány a roma kulturális örökség bemutatására vállalkozik tanórák és városi séták keretében. Szénási Szilvia az UCCU alapítvány vezetője mutatta be a munkájukat az InfoRádióban.

"Hihetetlenül fontos szakmai díj a szervezet számára.

A kategória az oktatás, azért, mert a szervezet roma és nem roma fiatalok között teremt párbeszédet.

Mi főleg általános és középiskolás korosztállyal dolgozunk, olyan workshopokat tartunk, amelyben a roma identitásról, roma kulturális örökségről és hagyományokról beszélgetünk. Ez az oktatási tevékenység nemcsak tantermeken belül folyik, hanem például az UCCU sétával is - mint ami például a nyolcadik kerületben, Pécsen vagy Miskolcon van - és segíti azt, hogy a roma kulturális örökség megmaradjon Magyarországon" - tette hozzá Szénási Szilvia.

A kulturális örökség tisztelőinek és támogatóinak lehetősége nyílik online szavazni kedvenc díjazottjukra, és így eldönteni, hogy melyik projekt kapja az idei év Közönségdíját. A Közönségdíjat ősszel hirdetik majd ki a járvány lecsengésével. A Nagydíj nyerteseinek nevét, akik mindegyike 10 000 euró pénzjutalomban részesül, szintén ezen eseményen tárják majd a nyilvánosság elé.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt