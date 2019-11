Csaknem húszmillió dollárt adtak egy Magritte-ért

A becsült leütési sáv felső határát messze meghaladó áron, 19,6 millió dollárért kelt el René Magritte belga szürrealista festő Le seize septembre (Szeptember 16.) című festménye hétfő este New Yorkban.

#AuctionUpdate in our #ImpressionistAndModernArt sale in #NewYork , Magritte's 'Le seize septembre,' frrom The James and Marilynn Alsdorf Collection just realized $19,570,000 USD--nearly doubling its high estimate! https://t.co/DmhWQBVgcB pic.twitter.com/W6zL6VKq4b

A Christie's szervezte árverésen a várt 4,5 millió helyett 16,2 millió dollárért - az alkotó esetében új rekordot jelentő áron - talált vevőre Umberto Boccioni (1882-1916) olasz futurista festő és szobrász egy bronzszobra, és 13,3 millió dollárért adták el Pablo Picasso egy színpompás festményét is.

This evening's #ImpressionistAndModernArt sale in #NewYork achieved strong results, realizing a total of $191,911,500 USD. The sale was 90% sold by lot and 96% sold by value. https://t.co/qCy9YD7f4q pic.twitter.com/rYBRIARVR3