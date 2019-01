Magyar animációs filmek is versenybe szállnak a Berlinalén

A lélekből építkező történetek

A személyiség legbelső bugyraiban lévő titkok egymásra tükröződése, az ember önmagával való szembenézése - ez van jelen Buda Flóra Anna filmjében. Tóth Luca alkotása pedig egy ismeretlen, fenyegető élethelyzettel való szembenézésről szól.

A magyarok már visszajárnak a Berlinaléra ebben a műfajban is, tavaly Bucsi Réka Solar Walk című alkotását is díjazták a Berlinalén. Idén 17 országból 24 rövidfilm kapott meghívást. A magyarok eséllyel indulnak, ezt Bucsi Réka sikere is mutatja. A fiatal magyar animációsoknak valóban van egy értő közönsége világszerte - hangsúlyozta Liszka Tamás, az Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál vezetője.