Bejárhatja az Uffizi karácsonyi tárlatát, amíg készül a karácsonyi vacsora

Online kiállításon mutat be válogatást különleges karácsonyi festményekből, köztük Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Sandro Botticelli és Hugo van der Goes műveiből a világhírű firenzei Uffizi-képtár.

Discover our new virtual exhibition on #Nativity and #Epiphany scenes: a journey into the subjects of #Christmas through some masterpieces and lesser-known paintings chosen from the collections of the #UffiziGalleries, in our #HyperVisions website section: https://t.co/HYCYIbbSh8 pic.twitter.com/2G2vCwpRgm