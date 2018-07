Yoko Ono magyar származású élettársa elhozta művészetét

Három különböző tematikájú kiállítás nyílt már Havadtőy Sámuel (Sam Havadtoy) munkáiból a Ludwig Múzeumban, majd július 14-én a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumban, július 16-án pedig a Kálmán Makláry Fine Arts galériában - írja az MTI. Ez a három tárlat együtt mutatja be, ahol most a művész tart.

A szervezők közlése szerint a világhírű magyar származású festőművész Huszárlépésben című tárlata nyitja a sort a Ludwig Múzeumban július 12-én. A 13 termen átívelő kiállítás elsősorban a művésznek arra a korszakára fókuszál, amikor

a 1970-es, 1980-as években Andy Warhol, Keith Haring, Yoko Ono, Donald Baechler gyakran vonták be művészeti projektjeikbe a fiatalon New Yorkba érkező, belsőépítészként dolgozó Havadtőy Sámuelt.

A tárlat párhuzamba állítja Sam Havadtoy New Yorkban kialakult művészeti együttműködéseit saját későbbi művészeti célkitűzéseivel. A bemutató Nemes Attila kurátor elképzelésnek megfelelően a legfontosabb New York-i baráti és szakmai kapcsolatok köré szerveződik.

Ezek közül kiemelkedik Andy Warhol, aki rábeszélte Havadtoy-t, hogy próbálja ki a szitázást, egy másik rész a Keith Haringgel való munkából ad ízelítőt és annak későbbi hatásait mutatja be. Megtekinthető lesz például a vele közösen készített Ajtó és Oltár, valamint Havadtoy 2013-2016 között készített Ajtók sorozatának több darabja is.

A kiállítás egyik legfontosabb szakasza a Yoko Onóval való kapcsolat köré épül, amelynek fő motívuma a sakk.

A tárlaton kiállítanak még, a Ludwig Múzeum gyűjteményében található olyan korabeli amerikai alkotások is, amelyektől indulva "huszárlépéssel" eljuthat a látogató Havadtoy művészetéhez. Mindezeken túl Havadtoy későbbi időszakaira jellemző sorozatok egy-egy darabjai is megjelennek az összeállításban többek között a csipkével beburkolt Fiat 500-as vagy egyik legújabb munkája, egy hatalmas kacsás szőnyeg, amely először itt lesz látható. A tárlat szeptember 2-áig látogatható.

Belsőépítészként kezdte a munkásságát

A képzőművész az InfoRádiónak elmondta, hogy belsőépítészként letisztult, harmonikus teret szeretett volna alkotni, ezt átültette arra az időszakra is, amikor elkezdett festeni.

"Egy pici, harmonikus kis világot szeretnék megteremteni. Amikor az emberek ezt hazaviszik, az csak kiegészíti az ő harmonikus otthonaikat"

- magyarázta művészetéről Havadtőy Sámuel. Ezen kívül még az is jellemző rá, hogy pasztell színekkel, csipkével dolgozik. Az ő világa egy könnyed világos világ, pasztell világ.

Súlyos, akár önboncoló témái is vannak: Az Ajtó sorozat

"Vannak emberek, akiknek ha az életüket termekre bontjuk, és ajtókra, átmennek egy-két ajtón és ott megpihennek, mert nekik jó ahol vannak. Én jelképesen ezeken az ajtókon mind átmegyek és továbbra is szeretnék menni, mert nem tudok soha megnyugodni, mindig abban reménykedem, hogy valami mást fogok találni máshol és az majd kiegészíti az én világomat" - mondta el a művész.

Szökésben van

Havadtőy Sámuel elmondása szerint sokáig magától szeretett volna megszökni, és 60 éves korában jött rá arra, hogy erre nincs szükség, azóta nagyon jól érzi magát és boldog.

A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumban Memory of Love - A szeretet emléke címmel július 14-én, a művész jelenlétében nyíló bemutatón a gyakran Szentendrén alkotó Havadtoy legújabb festményei és szobrai lesznek láthatók, köztük a Ludwigban kiállított Fiat 500-as kis bronz parafrázisa is. Havadtoy csaknem két évtizede gyűjt régi csipkéket és ez művészetének meghatározó védjeggyé is vált. Ezzel rétegez, burkol be, fed el a mélyben rejtőző tartalmakat. Sokat közülük ajándékba kapott, mint azt a pár kis csipkekesztyűt is, amelyek a kiállítás nyitódarabjai lesznek. A művek a két éve indított Szentendrei művészek sorozat keretében a Ferenczy Múzeum Szentedre termében lesznek kiállítva szeptember 30-ig.

Végül a budapesti Kálmán Makláry Fine Arts galériában július 16-tól főként a művész grafikai munkásságával ismerkedhet meg a közönség, ahol Havadtoy különböző korszakainak szitanyomatai mellett az új, kollázs technikával bővített egyedi nyomatok kapják a legnagyobb hangsúlyt. A tárlatot augusztus 10-éig lehet megtekinteni.

Sam Havadtoy - Havadtőy Sámuel A magyar származású, londoni születésű Sam Havadtoy négy évesen, 1956-ban érkezett Budapestre, majd egy szabadabb világ reményében 1971-ben hagyta el az országot. New Yorkba 1972-ben érkezett meg, ahol belsőépítészként kezdett el dolgozni. Így ismerte meg John Lennont és Yoko Onót, akik megbízásaikkal és barátságukkal megnyitották számára a vezető művészeti köröket. Jelenleg Olaszországban él, és alkot.

Nyitókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt