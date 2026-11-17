Miután a munkácsi pályaudvartól 300 méterre orosz drón csapódott be, a Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon, hozzátéve, hogy keddre és szerdára leállítják a vasúti közlekedést Magyarország és Ukrajna között.

A közösségi oldalakon megosztott információk szerint kedd reggel orosz drón csapódott be Munkácson, egy gyártelep udvarán. A hírek szerint áldozatai nincsenek a támadásnak.

Az alábbi videón a becsapódás nem látszik, de a hatalmas robbanást hallani lehet.

русня атакувала Закарпаття. Серія вибухів пролунала в Мукачево. Ціль ворога енергетична інфраструктура. https://t.co/gfEqRb0V5a — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) November 17, 2026

A Kárpátalja.ma azt írta az ukrán légierő tájékoztatása alapján, hogy a drón Lemberg megye felől érkezett Kárpátalja irányába, és Szolyva felé haladt. A monitoringcsatornák legalább két drón jelenlétéről számoltak be. A PMG.ua szerint Munkácson 8 óra 50 perc körül robbanáshoz hasonló hangokat is hallottak. Később a Munkácsi Városi Tanács is közleményt adott ki, hogy az ellenség támadást intézett a város ellen. Vitalij Glagola szabadúszó újságíró saját forrásai alapján közölte, hogy további két pilóta nélküli légi jármű tartott Kárpátalja irányába, Szarvasháza térsége felé. Később Glagola azt írta, a légvédelem két drónt hatástalanított.

Egész Kárpátalján légiriadó volt, ami mostanra véget ért, délelőtt 11 óra után nem sokkal a munkácsi, az ungvári és a huszti járásban élők is elhagyhatták az óvóhelyeket.

⚡️??Strikes in Transcarpathia. Mukachevo under attack. Russian drones are massively attacking western Ukraine — OSINTRadar (@osintradar24) November 17, 2026

Orbán Anita külügyminiszter a Facebookon azt írta, magyar idő szerint délelőtt tíz óra körül három hullámban orosz Gerany-2-es drónok támadták Kárpátalját, elsősorban Munkács és Ungvár környékét. Az ukrán légvédelem eredményesen vette fel a harcot, a támadó drónok közül többet is lelőttek. Azt írta, sajnos több dróntalálatról is érkezett jelentés, a károk felmérése jelenleg zajlik. Orbán Anita együttérzését fejezte ki a kárpátaljai magyaroknak és az ukrán népnek.

Orbán Anita hozzátette: ez nem az első, és biztosan nem az utolsó légitámadás Kárpátalja ellen. Párhuzamosan azzal, ahogyan Oroszország fokozza az ukrán polgári lakosság elleni támadásokat, várható, hogy a mostanáig földrajzi okokból viszonylag védett Kárpátalja ellen is lesznek még hasonló akciók – jegyezte meg. Szerinte

az ukrán polgári lakosság valószínűleg a háború legnehezebb telével lesz kénytelen szembenézni:

az elektromos hálózat és a távfűtési rendszerek már most kritikus állapotban vannak, különösen Kijevben, Harkivban és az ország déli részén. Orbán Anita szerint Oroszország várhatóan fokozni fogja az áramtermelés elleni támadásokat. Ha pedig nincs áram, akkor a városokban akadozik a vízellátás is, emberek milliói maradnak fűtés és áramellátás nélkül és egyre nehezebbé válik a mindennapi élet.

A Fidesz Magyar Péter „háborús politikáját” kérte számon Súlyos következményekkel járhat Magyar Péter „háborús politikája” – közölte a Fidesz. A párt szerint Magyar Péter kormánya szakított Orbán Viktor kormányának békepolitikájával, és a semlegesség helyett a háború támogatását választotta. „Ez a politika veszélyt jelent Magyarország számára, túl azon, hogy gazdasági szempontból is káros. Annak elfogadása, hogy a magyarok pénzét az európai költségvetésből az ukrán háborúra költik, csak az egyik igen súlyos probléma. A másik veszélyre a mai napon láthattunk példát, amikor már Munkácsra, a kárpátaljai város egyik gyártelepére csapódott be drón” – fogalmazott a párt.

Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülésén azt mondta, hogy az éjjel orosz dróntámadás érte Munkácsot, ezért most már az ellenzéknek is ideje lenni befejezni az uszítást és a hazudozást, és kiállni végre nem csak szavakban a kárpátaljai magyarok mellett.

(A nyitókép illusztráció.)