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Silhouette of a hand putting a vote into the voting box on pale yellow background. Illustration of the concept of legislative election
Nyitókép: Dragon Claws/Getty Images

Bizarr bejelentések sora a szlovákiai helyhatósági választásokan

Infostart

Több száz bejelentést vizsgált meg a szlovák rendőrség a szombati összevont önkormányzati és megyei választásokon, ahol a választási korrupciós gyanúk mellett számos rendkívül szokatlan lakossági panasszal is foglalkozniuk kellett.

A voksoláson a felvidéki magyar érdekképviselet gyengébb szereplést könyvelhetett el: a Magyar Szövetség mandátumainak száma 37-re esett vissza – erről az Infostarton az elsők között számoltunk be.

Arról is írtunk, hogy a voksolás politikai mérlege kapcsán Tokár Géza politológus értékelésében rámutatott, hogy a felvidéki magyar érdekképviselet visszalépést könyvelhetett el a helyhatósági választásokon. A Magyar Szövetségnek aktivistákra, lendületre és egyértelmű sikerélményre lett volna szüksége, amit ez a választás nem biztosított – vélekedett.

Meghökkentő kifogások

Közben az Új Szó arról ír, hogy számtalan fura kifogást jelentettek be a választással kapcsolatban.

A rendőrség beszámolója szerint a 158-as segélyhívó számon egy férfi a választás teljes érvénytelenítését követelte arra hivatkozva, hogy a barátnője munkavégzés miatt nem tudott elmenni szavazni.

Egy másik lakossági bejelentés alapján a szavazófülkékből jelentettek szabálytalanságot, ám az ellenőrzés során kiderült, csupán egy házaspár próbált segíteni egymásnak a szavazólapok borítékba helyezésében.

A választók feltételezett, tiltott szállítására vonatkozó panasz mögött szintén családi segítség állt: egy sofőr a rossz időjárás miatt vitte el autóval a saját hozzátartozóit a szavazóhelyiségbe.

Lakossági panaszt váltott ki egy bizottsági tagot meglátogató gyermek jelenléte, de vizsgálat indult egy az épület előtt várakozókkal beszélgető megfigyelő, valamint egy másik körzetben szavazni kívánó, ittas és agresszív férfi ügyében is.

Több bejelentés érkezett arról is, hogy

a választási bizottságok tagjai alkohol befolyása alatt állhatnak,

a rendőrségi ellenőrzések során azonban a gyanú egyetlen esetben sem igazolódott be.

A hatóságok hangsúlyozták: a látszólag mulatságos vagy szokatlan megkereséseket is kivétel nélkül komolyan vették és kivizsgálták.

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