Izrael: valószínűleg meghalt a Hezbollah vezetője

Az izraeli hadsereg (IDF) azt közölte, hogy a Hezbollah központját támadták Bejrút déli külvárosában - jelentette a Reuters. A brit hírügynökség arról is beszámolt, hogy a légicsapást követően a sűrű füst felhő borult a környékre. Az Axios hírügynökség egy izraeli forrásra hivatkozva azt mondta, hogy a Hezbollah vezetője, Haszan Naszrallah sejk volt a támadás célpontja, és az izraeli hadsereg azt vizsgálja, hogy megölték-e a terrorszervzet vezetőjét.

A Hezbollahhoz közel álló forrás azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy Naszrallah életben van. Egy magas rangú iráni biztonsági tisztviselő viszont azt közölte, hogy Teherán ellenőrzi él-e még a Hezbollah vezetője.

Az Irán által támogatott terrorszervezet televíziója al-Manar szerint négy épület megsemmisült, és légcsapásoknak sok áldozata van. Az Al-Manar élő adásában azt mutatta, amint a mentőcsapatok túlélők után kutatnak a romok között. A tévéállomás tudósítója pedig azt mondta, hogy a támadás nyomán több nagy bombatölcsér keletkezett, és sok környező épületet megrongált.

Hezbollah's al-Manar TV says one person was killed and 50 others were injured in Israeli strikes on Beirut's southern suburbs.



Sources close to Hezbollah said the group's chief Hassan Nasrallah, who reportedly was the target, is "fine."https://t.co/lMEnTRqQwt pic.twitter.com/RcVippnfYR