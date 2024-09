Orbán Viktor: Mi folyik itt?

Az eljárás azért indult három évvel ezelőtt a Liga párt vezetője ellen, mert 2019-ben - belügyminiszterként - nem engedélyezte az Open Arms spanyol civil hajó kikötését Lampedusán 147 bevándorlóval a fedélzetén. A hatéves szabadságvesztés javaslata az ügyészség részéről jóval elmarad a vádpontok alapján maximálisan kiszabható 15 évtől.

Orbán Viktor miniszterelnök az X-en állt ki hétfőn Matteo Salvini olasz miniszterelnökhelyettes mellett.

Europe’s bravest patriot punished for stopping #migration. Those who defend Europe are constantly penalized. What is going on? @matteosalvinimi is our hero!https://t.co/mZdgXchH9X