Meghökkentő bejelentés: elárasztják Kalasnyikovokkal az orosz iskolákat

A fegyverreplika méretre és súlyra teljesen azonos lesz az eredeti AK-12-vel, sőt még csattogtatni is lehet vele, lőni viszont nem – írja az Army Recognition. Az élethű makettet a cég elsősorban a hazafias nevelés támogatására kezdi gyártani. Azt akarják, hogy az orosz általános és középiskolákban ilyen, működésképtelen fegyverutánzatokkal ismertessék meg a fiatalokkal az orosz hadseregben széles körben használt AK-12 gépkarabélyt.

Az oktatás segítése érdekében a makett legtöbb alkatrésze azonos az eredetivel, így lehet vele gyakorolni a fegyver szétszedését és összerakását, a tisztítást és a karbantartást. Még a pontos célzáshoz elengedhetetlen helyes fegyvertartást is lehet a makett gépkarabéllyal tanítani.

A korábbi nagy sikerű Kalasnyikov gépkarabélyokhoz hasonlóan gázelvételes, forgózáras rendszerű, 5,45×39 mm-es töltényt tüzel és 440 méterig lehet vele célzott lövéseket leadni. Létezik olyan változata is, ami a régebbi, 7,62x39mm-es lőszert használja, de gyártanak belőle olyat is, amihez a NATO standard 5,56x45mm-es vagy a 7,62x51mm-es lőszer kell. Utóbbiakat nyilván exportra gyártja a Kalasnyikov.

The state of the art, Russian military service rifle Kalashnikov AK-12 introduced in 2018 with rate of fire 700 rounds/min, muzzle speed of 900 m/sec, effective firing range of 440 m and maximum firing range of 3,15 km. pic.twitter.com/FZCZhSls22