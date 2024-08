Döbbentes felvétel egy orosz híd felrobbantásáról - videó

Alekszej Szmirnov területi kormányzó bejelentése szerint a Gluskovi járásban rombolták le a hidat, és a járás 20 ezer lakosának a kitelepítése folyik. Az ukrán csapatok augusztus 6-án törtek be váratlanul a Kurszki területre, azóta állításuk szerint elfoglaltak 82 települést és több mint 1000 négyzetkilométernyi területet.

Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik befolyásos tanácsadója, Nyikolaj Patrusev pénteken kijelentette, hogy a meglepetésszerű támadásban a Nyugat és a NATO segített Ukrajnának, amit Washington tagad. Kijev szerint a betörésre azért volt szükség, hogy méltányos béketárgyalásokra kényszerítsék Oroszországot, amely 2022 februárja óta háborút folytat Ukrajna ellen.

Ezen a felvételen a Szejm folyó hídja elleni támadás látható:

? Kursk Offensive: Ukrainian forces destroyed a key bridge over the Seim River in Glushkovo. This essentially cuts off Russian reinforcements from a huge area in Kursk region. pic.twitter.com/NAkClz2qya — Igor Sushko (@igorsushko) August 16, 2024

A nyugati hatalmak kijelentették, hogy nem adtak előzetes tájékoztatást Kijevnek, és nem vesznek részt az offenzívában. Patrusev ugyanakkor az Izvesztyija című orosz napilapnak adott interjúban azt mondta, hogy "a kurszki hadműveletet a NATO és a nyugati különleges szolgálatok részvételével tervezték meg". Hozzátette: nyugati részvétel és közvetlen támogatás nélkül Kijev nem kockáztatta volna az orosz területre történő betörést.

Az orosz védelmi minisztérium pénteken közölte, hogy egy sor ukrán támadást vert vissza a kurszki frontvonal mentén. A tárca közzétett egy videót, amelyen állítása szerint egy orosz drón megsemmisít egy Stryker típusú, amerikai gyártmányú páncélozott harci járművet a Kurszki területen.

Among the ?? M1132 Stryker Engineer Squad Vehicles, two were destroyed, one near the breach created at the border and another in deep ?? territory destroyed by the ?? 810th Guards Naval Infantry Brigade. pic.twitter.com/ahwBK4rUpk — Django (@DjangoFr8) August 16, 2024

A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség egy orosz biztonsági vezetőre hivatkozva azt írta, hogy ugyanezen a területen, Kremjanoje falu közelében "egy ukrán szabotázscsoport likvidálása közben" amerikai és svéd gyártmányú kézifegyvereket - egy Automatic Carbine 5 rohamkarabélyt, egy M4 gépkarabélyt és egy M2 Browning géppuskát - koboztak el.

A RIA Novosztyi idézte Mihail Seremet parlamenti képviselőt, aki pénteken kijelentette, hogy a nyugati támogatású kurszki ukrán betöréssel közelebb kerültek egy teljes körű globális háborúhoz. "Tekintettel a nyugati katonai felszerelés jelenlétére, a nyugati lövedékek és rakéták felhasználására polgári infrastruktúrák ellen, valamint az Oroszország területén végrehajtott támadásban való kétségbevonhatatlan külföldi részvételre, arra lehet következtetni, hogy

a világ a harmadik világháború szélén áll" - mondta a parlament védelmi bizottságának tagja.

Gyenisz Pusilin, Donyeck megye oroszok által kinevezett közigazgatási vezetője közölte, hogy az orosz ellenőrzés alatt álló Donyeck város egyik bevásárlóközpontjában legkevesebb hét polgári személy - közöttük egy serdülő - megsebesült pénteken egy ukrán célzott légitámadásban. A Galaxie bevásárlóközpont kigyulladt, egy közeli kórház megrongálódott - tette hozzá.

Az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy erőik a megyében elfoglalták Szerhijivka falut. A tárca a Telegram üzenetküldő alkalmazásban azt írta, hogy a légvédelem péntekre virradóra az ukrán erők által kilőtt 12 ATACMS amerikai rakétát fogott el az Oroszországot a 2014-ben bekebelezett Krím félszigettel összekötő híd felett.

The Russians said that Ukraine attacked the Crimean bridge that night, but Russia repelled the attack: 8 missiles were shot down over the Crimean bridge.#CrimeanBridge #CrimeaIsUkraine #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/wt6MukhcQR — Devana ?? (@DevanaUkraine) August 16, 2024

Az orosz külügyminisztérium péntek este bejelentette, hogy bekérette Olaszország moszkvai nagykövetét, mert a RAI olasz közszolgálati televízió két újságírója a Kurszki területi Szudzsából tudósított a harcokról. Bejelentették, hogy a belügyminisztérium eljárást kíván indítani Stefania Battistini és Simone Traini ellen illegális határátlépés vádjával.