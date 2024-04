Három gyerek megsebesült Finnországban egy iskolai lövöldözésben

A BBC beszámolója szerint a rendőröket helyi idő szerint 9:00 előtt értesítették arról, hogy lövöldözés volt Vantaa város iskolájában. A hatóságok arra kértek mindenkit, hogy ne menjen az utcára.

A londoni média cég úgy értesült, hogy a támadónak sikerült elmenekülnie, de pár órával később elfogták a rendőrök. Ő is 12 éves gyerek. Az iskolában 800 tanuló és 90 fős személyzet tartózkodott a lövöldözés idején. A rendőrség szerint a támadót Helsinki északi részén, egy folyó partján tartóztatták le. Nyugodtan viselkedett, nem állt ellent a rendőröknek.

A 240 ezres lélekszámú Vantaa a fővárostól, Helsinkitől északra fekszik és Finnország negyedik legnagyobb települése. A BBC emlékeztet rá, hogy 2007-ben egy 18 éves diák agyonlőtte tanárát és hét társát Tuusulaban. Egy évvel később pedig egy másik diák kilenc tanulóval és egy tanárral végzett Kauhajoki városában.

Several injured in shooting at a school in the Finnish city of Vantaa, police say, and a suspect is in custody https://t.co/q8kLzT8X0c